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Мурашко сообщил об увеличении числа бюджетных мест в медвузах в 2026 году

Ведомости

Количество бюджетных мест в российских медицинских вузах будет увеличено в 2026 г. Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы Минздрава, в предстоящую приемную кампанию на программы специалитета предусмотрено более 30 000 бюджетных мест. Кроме того, почти 20 000 мест будет выделено для подготовки врачей в ординатуре.

31 мая Минобрнауки РФ утвердило новые правила приема в аспирантуру. Теперь заявления будут принимать только через «Госуслуги», а целевые места привяжут к конкретным заказчикам обучения. Сроки приема и зачисления и остальные правила приема не изменились. В сообщении уточняется, что с 2026 г. заявление о приеме в аспирантуру можно будет подать через портал «Госуслуги», лично в образовательную организацию или по почте.

17 мая в ведомстве сообщили, что российские вузы имеют право начислять абитуриентам до 15 дополнительных баллов к сумме конкурсных баллов за индивидуальные достижения. В ведомстве пояснили, что конкурсная сумма складывается из баллов за вступительные испытания и баллов за общие и целевые индивидуальные достижения. Максимальная планка за общие достижения – 10 баллов, причем каждый университет самостоятельно решает, за что именно и сколько баллов начислять.

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