Мурашко сообщил об увеличении числа бюджетных мест в медвузах в 2026 году

31 мая Минобрнауки РФ утвердило новые правила приема в аспирантуру. Теперь заявления будут принимать только через «Госуслуги», а целевые места привяжут к конкретным заказчикам обучения. Сроки приема и зачисления и остальные правила приема не изменились. В сообщении уточняется, что с 2026 г. заявление о приеме в аспирантуру можно будет подать через портал «Госуслуги», лично в образовательную организацию или по почте.