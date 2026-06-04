Мурашко сообщил об увеличении числа бюджетных мест в медвузах в 2026 году
Количество бюджетных мест в российских медицинских вузах будет увеличено в 2026 г. Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам главы Минздрава, в предстоящую приемную кампанию на программы специалитета предусмотрено более 30 000 бюджетных мест. Кроме того, почти 20 000 мест будет выделено для подготовки врачей в ординатуре.
31 мая Минобрнауки РФ утвердило новые правила приема в аспирантуру. Теперь заявления будут принимать только через «Госуслуги», а целевые места привяжут к конкретным заказчикам обучения. Сроки приема и зачисления и остальные правила приема не изменились. В сообщении уточняется, что с 2026 г. заявление о приеме в аспирантуру можно будет подать через портал «Госуслуги», лично в образовательную организацию или по почте.
17 мая в ведомстве сообщили, что российские вузы имеют право начислять абитуриентам до 15 дополнительных баллов к сумме конкурсных баллов за индивидуальные достижения. В ведомстве пояснили, что конкурсная сумма складывается из баллов за вступительные испытания и баллов за общие и целевые индивидуальные достижения. Максимальная планка за общие достижения – 10 баллов, причем каждый университет самостоятельно решает, за что именно и сколько баллов начислять.