Минобрнауки РФ обновило порядок приема в аспирантуру

Ведомости

Минобрнауки РФ утвердило новые правила приема в аспирантуру, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. Теперь заявления будут принимать только через «Госуслуги», а целевые места привяжут к конкретным заказчикам обучения. Сроки приема и зачисления и остальные правила приема не изменились.

В сообщении уточняется, что с 2026 г. заявление о приеме в аспирантуру можно будет подать через портал «Госуслуги», лично в образовательную организацию или по почте. При этом подачу заявления через информационные системы вузов упразднили.

С 2026 г. при поступлении в аспирантуру на целевое обучение квота будет включать полную информацию: заказчика, организацию, форму обучения, образовательную программу и количество мест. Каждое целевое место закрепят за конкретным заказчиком. Это должно повысить заполняемость квоты.

Более трети выпускников российских вузов избыточно образованны для своей работы

Общество

С 2020 по 2025 г. количество аспирантов в России выросло на 44% – с 87 750 до 126 200, сообщили в Минобрнауки.

Согласно расчетам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Россия по итогам 2025 г. заняла пятое место в глобальном рейтинге по численности обучающихся в аспирантуре. При сопоставлении использовалась Международная стандартная классификация образования, что позволило корректно сравнить российскую аспирантуру с зарубежными программами докторантуры и их аналогами.

В России насчитывалось 126 200 аспирантов в 2025 г., из них 98% осваивали программу очно. Как подсчитали «Ведомости», при населении около 146 млн человек (без учета новых регионов) на 100 000 россиян приходится примерно 86 аспирантов.

