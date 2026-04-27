Россия в 2025 году заняла пятое место в мире по числу аспирантов

Россия в 2025 году заняла пятое место в мире по числу аспирантовПри этом число новых кандидатов наук пока не компенсирует число выходящих на пенсию, говорят эксперты
Россия в 2025 г. заняла пятое место в мировом рейтинге по численности обучающихся в аспирантуре. Об этом свидетельствуют расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе данных Росстата, Евростата и Организации экономического сотрудничества и развития. НИУ ВШЭ, опираясь на Международную стандартную классификацию образования, учитывал программы аспирантуры и аналогичные – докторантуры за рубежом или ее эквивалента.
В России насчитывается 126 200 аспирантов, из них 98% обучаются очно. Всего же, по оценке Росстата на 2025 г., в стране проживало около 146 млн человек (без учета новых регионов), т. е. на 100 000 россиян приходится примерно 86 аспирантов, подсчитали «Ведомости».
В США, которые занимают первое место в рейтинге (по количеству докторантов в стране), на 100 000 населения приходится их 205. А в Германии, занявшей второе место, – 245 обучающихся. Тройку лидеров по количеству аспирантов замкнула Турция. В ней, как подсчитали «Ведомости», на 100 000 населения приходится 186 докторантов. На четвертом месте оказалась Бразилия, в которой 62 таких обучающихся на 100 000 человек.
При расчетах «Ведомости» опирались на оценки численности населения в странах-лидерах по состоянию на 2025 г. от Бюро переписи населения США, Федерального статистического ведомства Германии, Турецкого института статистики и Бразильского института географии и статистики.
В 2025 г. в российскую аспирантуру было принято 35 500 человек. Помимо граждан РФ поступили 3800 иностранцев, а совокупно на всех курсах обучалось 12 400 человек из других стран. Чаще всего это были граждане Китая, Казахстана, Сирии, Узбекистана и Вьетнама (суммарно 2000 обучающихся, т. е. около 53% от всех иностранных аспирантов).
В 2025 г. почти половина (48%) приема в аспирантуру приходилась на специальности, связанные с гуманитарными и социальными науками. Следующие по популярности – технические (23%), естественные (17%), медицинские (6%) и сельскохозяйственные науки (5%).
Наиболее востребованными специальностями были «региональная и отраслевая экономика» (принято почти 9% от общего числа аспирантов), «менеджмент» (5%) и «частно-правовые науки» (около 3%). Впервые в число лидеров попала специальность «искусственный интеллект и машинное обучение», отметили в НИУ ВШЭ. На нее поступили 430 человек (1%), что в 1,5 раза больше, чем в 2024 г.
Более половины аспирантов в России (54%) относятся к возрастной группе 25–29 лет. Вторые по численности – обучающиеся в возрасте до 24 лет включительно (17%). Возрастные группы 30–34 года и старше 40 лет представляют по 10,5% аспирантов, а группу 35–39 лет – примерно 8%.
Если говорить об объемах подготовки кандидатов наук в аспирантуре, то их прямое сопоставление с общей численностью занятых в экономике – как в абсолютных значениях, так и в долях – не позволяет сделать корректные выводы, считает сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов. По его словам, корректнее анализировать возрастную структуру кандидатов наук среди занятых и оценивать, в какой мере уходящих по возрасту специалистов заменяют более молодые кандидаты.
В последние годы число приходящих кандидатов наук не компенсирует число выходящих на пенсию, пояснил Федотов. Это связано с невысокой эффективностью аспирантуры – доля защит кандидатских диссертаций среди аспирантов остается низкой. В долгосрочной перспективе это ведет к сокращению числа научных кадров высшей квалификации и ухудшению позиций России в этой сфере, заключил он.
Система PhD (буквально «доктор философии», присуждается за защиту диссертации в любой области наук за рубежом. – «Ведомости») в западных странах с самого начала предполагает отбор кандидатов через вступительные экзамены и рекомендации, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ Матвей Лихолип. Эта система предусматривает жесткий отбор обучающихся. Например, в США после второго года обучения аспиранты сдают квалификационные экзамены – аналог кандидатского минимума. Только потом начинается многолетняя интеграция в реальный исследовательский проект.
Массового перехода к моделям, при которых темы исследований аспирантов напрямую связаны с задачами предприятий, а защита представляет собой готовое инженерное решение, в России пока не произошло, считает Лихолип. Если аспирантура в значительной степени сохранит академический характер и будет недостаточно интегрирована в реальный сектор, внедрение инноваций и решение кадрового дефицита будут замедляться независимо от числа обучающихся. Ключевые вопросы к любой модели подготовки кадров высшей квалификации связаны не столько с числом зачисленных, сколько с тем, какие конкретные задачи выпускники смогут решать, заключил он.