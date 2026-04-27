Россия в 2025 году заняла пятое место в мире по числу аспирантов

В 2025 г. в российскую аспирантуру было принято 35 500 человек. Помимо граждан РФ поступили 3800 иностранцев, а совокупно на всех курсах обучалось 12 400 человек из других стран. Чаще всего это были граждане Китая, Казахстана, Сирии, Узбекистана и Вьетнама (суммарно 2000 обучающихся, т. е. около 53% от всех иностранных аспирантов).