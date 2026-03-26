Шансы ребенка реализовать учебные амбиции связаны с образованностью родителей

Шансы ребенка реализовать учебные амбиции связаны с образованностью родителейЧаще выполняют планы те, у кого оба родителя получили высшее образование
У детей из семей, где оба родителя имеют высшее образование, выше шансы реализовать и превзойти собственные образовательные планы. Об этом говорится в статье «Журавли и синицы: образовательные и профессиональные притязания современной молодежи по данным лонгитюдного исследования». Она опубликована в журнале «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены».
Авторы из НИУ ВШЭ опирались на данные трех волн лонгитюдного всероссийского проекта «Траектории в образовании и профессии», который проводился экспертами вуза в 2009–2023 гг. За это время эксперты провели 12 волн наблюдения, т. е. столько раз они собирали данные об одних и тех же участниках на разных этапах их жизни.
Для своей работы исследователи выбрали три волны проекта: вторую волну 2013–2014 гг., когда респонденты уже учились в 11-м классе (4138 человек), четвертую волну 2015 г., когда те же участники находились на первых – вторых курсах вузов и колледжей, (4239 респондентов) и 12-ю волну 2023 г., которая охватила 3239 человек и позволила увидеть, какого уровня образования они в итоге достигли. Исследователи также указали, что к 12-й волне произошло «осыпание выборки» (выбывание респондентов, например, из-за утраты с ним связи или нежелания продолжать участие в проекте. – «Ведомости»). Исследование охватило 42 региона.
Сначала авторы изучили, какого максимального уровня образования респонденты хотели достичь. Они разделили ответы на четыре группы: окончание обучения на уровне школы, получение среднего профессионального образования, высшего образования и сверх высшего образования – в эту категорию вошли магистратура, второе высшее, аспирантура и ординатура. Затем эти ожидания сопоставили с тем, какой уровень образования участники реально получили к 2023 г. После этого всех респондентов разделили на три группы: тех, кто выполнил свои образовательные планы, тех, кто превзошел их, и тех, кто их не реализовал.
Данные исследования показали, что в школе большинство участников ориентировались на высшее образование: около 62% планировали получить именно его, еще около 19% рассчитывали пойти дальше – в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. Среднее профессиональное образование выбирали 14%, а завершить обучение на уровне школы собирались 4% (из-за округления авторами долей итоговое число не составляет 100%. – «Ведомости»).
Авторы отмечают, что у школьников доминирует характерная для постсоветской России установка на обязательное получение высшего образования. При этом далеко не всем участникам проекта удалось реализовать свои цели. По сравнению со школьными планами к 2023 г. доля получивших среднее профессиональное образование выросла на 17 п. п., а завершивших обучение на уровне школы – на 9 п. п., тогда как доля получивших высшее образование снизилась на 21 п. п., а сверх высшего образования – на 4 п. п.
В первой волне исследования родителей школьников спросили, какой у них уровень образования. Почти у 18% респондентов было высшее образование у обоих родителей, примерно у 37% опрошенных оно было только у одного из родителей, а у 45% высшего образования не было ни у одного из них.
По данным авторов, среди тех, кто сумел превзойти собственные образовательные планы, 25% выросли в семьях, где оба родителя имеют высшее образование. Среди тех, кто просто реализовал свои притязания, было 18%, а среди нереализовавших – 17%. Если оба родителя имеют высшее образование, вероятность того, что школьник реализует свои первоначальные образовательные планы или даже превысит их, возрастает, отметили авторы.
В своих выводах они также подчеркивают, что реализация амбиций молодых людей в меньшей степени зависит от дохода семьи и в большей – от наличия высшего образования у обоих родителей. При этом влияние дохода семьи оказалось заметно слабее. Еще один важный фактор – место проживания: у молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов выше вероятность реализовать свои планы или даже поднять планку, тогда как в малых городах риск не реализовать заявленные притязания выше, указано в исследовании.
Подобные лонгитюдные исследования регулярно проводятся в западных странах, отмечает профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, их результаты подтверждают тезис о том, что на возможности построить профессиональную карьеру влияют социальные связи родителей. Еще один значимый фактор – место проживания, поскольку именно оно во многом определяет объем вакансий на рынке труда. Желание получить высшее образование Сафонов считает нормальной установкой на выход на новую социальную траекторию. Но дальше в дело вступает целый ряд факторов: состояние рынка труда, здоровье, семейные обязанности, добавил он.
Сафонов отметил, что для школьников из малых городов поступление в сильный университет во многом зависит от максимально высокого результата на ЕГЭ. Участие в олимпиадах, волонтерство и сдача норм ГТО дают всего несколько дополнительных баллов при поступлении. Самое главное – это найти организацию, которая готова будет рассматривать ребенка из малого города как целевого студента, заключил он.
Образование было и остается одним из самых мощных социальных лифтов, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Результаты НИУ ВШЭ подтверждают выводы международных исследований: образование позволяет людям из разных социальных групп добиваться успеха вне зависимости от связей, имущественных возможностей и других факторов, которые обычно усиливают стартовые позиции. В мировой практике вложения родителей в образование детей также рассматриваются как один из ключевых способов обеспечить их будущее, говорит он.
Разрыв между различными социальными группами существенно влияет на доступ к образованию как в России, так и в мире. При этом важно учитывать, что желания школьников не всегда совпадают с их возможностями. Одного стремления получить высшее образование недостаточно, необходимы серьезные усилия для освоения школьной программы, на что способны не все, добавил Илюхин.