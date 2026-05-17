Вузы вправе начислять абитуриентам до 15 баллов за индивидуальные достижения
Российские вузы имеют право начислять абитуриентам до 15 дополнительных баллов к сумме конкурсных баллов за индивидуальные достижения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.
В ведомстве пояснили, что конкурсная сумма складывается из баллов за вступительные испытания и баллов за общие и целевые индивидуальные достижения. Кроме того, при равенстве основных показателей у нескольких поступающих вузы учитывают индивидуальные достижения как дополнительный критерий.
Максимальная планка за общие достижения – 10 баллов, причем каждый университет самостоятельно решает, за что именно и сколько баллов начислять. Среди достижений, которые могут принести баллы: окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах и волонтерских программах, служба в армии, наличие значка ГТО, а также призовые места в чемпионате «Абилимпикс» (для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья).
Отдельно учитываются целевые индивидуальные достижения – участие в профориентационных мероприятиях, организованных заказчиком целевого обучения. За них при поступлении на бакалавриат, специалитет, в магистратуру и ординатуру начисляется 5 баллов, а при поступлении в аспирантуру – от 1 до 5 баллов. В Минобрнауки напомнили, что документы, подтверждающие достижения, необходимо представить не позднее дня окончания приема документов.
Ранее Министерство науки и высшего образования РФ объявило о введении в приемную кампанию «дня тишины». Как сообщили в ведомстве, в течение этого дня абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление.
В Минобрнауки подчеркнули, что нововведение позволит завершить процесс зачисления в упрощенном порядке.