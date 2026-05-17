Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,615-0,9%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,56+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Вузы вправе начислять абитуриентам до 15 баллов за индивидуальные достижения

Ведомости

Российские вузы имеют право начислять абитуриентам до 15 дополнительных баллов к сумме конкурсных баллов за индивидуальные достижения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

В ведомстве пояснили, что конкурсная сумма складывается из баллов за вступительные испытания и баллов за общие и целевые индивидуальные достижения. Кроме того, при равенстве основных показателей у нескольких поступающих вузы учитывают индивидуальные достижения как дополнительный критерий.

Максимальная планка за общие достижения – 10 баллов, причем каждый университет самостоятельно решает, за что именно и сколько баллов начислять. Среди достижений, которые могут принести баллы: окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах и волонтерских программах, служба в армии, наличие значка ГТО, а также призовые места в чемпионате «Абилимпикс» (для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья).

Отдельно учитываются целевые индивидуальные достижения – участие в профориентационных мероприятиях, организованных заказчиком целевого обучения. За них при поступлении на бакалавриат, специалитет, в магистратуру и ординатуру начисляется 5 баллов, а при поступлении в аспирантуру – от 1 до 5 баллов. В Минобрнауки напомнили, что документы, подтверждающие достижения, необходимо представить не позднее дня окончания приема документов.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ объявило о введении в приемную кампанию «дня тишины». Как сообщили в ведомстве, в течение этого дня абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление.

В Минобрнауки подчеркнули, что нововведение позволит завершить процесс зачисления в упрощенном порядке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её