Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,909-0,14%BLNG10,5+0,29%BISVP10,42+0,29%IMOEX2 655,1+2,21%RTSI1 125,77+2,2%RGBI119,58+0,24%RGBITR782,53+0,33%
Главная / Общество /

Минобрнауки ввело «день тишины» при поступлении в вузы

Ведомости

Минобрнауки объявило о введении так называемого «дня тишины» при поступлении в вузы. Об этом рассказал заместитель главы министерства Андрей Омельчук, его слова приводят «РИА Новости».

Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, пояснил Омельчук. По его словам, в указанный день абитуриенты не смогут совершать действия с согласиями на зачисления и заявлениями.

Новшество позволит завершить процесс зачисления в упрощенном порядке.

Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 г. Организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим экзамен и их вещам. Если металлоискатель срабатывает, участнику предлагают добровольно сдать запрещенный предмет на хранение. В случае отказа выпускника не допустят до экзамена. При нарушении правил сдать ЕГЭ в резервные дни можно будет только с разрешения председателя Государственной экзаменационной комиссии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её