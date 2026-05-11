Минобрнауки ввело «день тишины» при поступлении в вузы
Минобрнауки объявило о введении так называемого «дня тишины» при поступлении в вузы. Об этом рассказал заместитель главы министерства Андрей Омельчук, его слова приводят «РИА Новости».
Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, пояснил Омельчук. По его словам, в указанный день абитуриенты не смогут совершать действия с согласиями на зачисления и заявлениями.
Новшество позволит завершить процесс зачисления в упрощенном порядке.
Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 г. Организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим экзамен и их вещам. Если металлоискатель срабатывает, участнику предлагают добровольно сдать запрещенный предмет на хранение. В случае отказа выпускника не допустят до экзамена. При нарушении правил сдать ЕГЭ в резервные дни можно будет только с разрешения председателя Государственной экзаменационной комиссии.