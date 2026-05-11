Минобрнауки ввело «день тишины» при поступлении в вузы

Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 г. Организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим экзамен и их вещам. Если металлоискатель срабатывает, участнику предлагают добровольно сдать запрещенный предмет на хранение. В случае отказа выпускника не допустят до экзамена. При нарушении правил сдать ЕГЭ в резервные дни можно будет только с разрешения председателя Государственной экзаменационной комиссии.