В России запретили досмотр участников ЕГЭ
Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 г. Организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим экзамен и их вещам, пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Если металлоискатель срабатывает, участнику предлагают добровольно сдать запрещенный предмет на хранение. В случае отказа абитуриента не допустят до экзамена. При нарушении правил, сдать ЕГЭ в резервные дни можно будет только с разрешения председателя Государственной экзаменационной комиссии.
В 2026 г. проведение ЕГЭ разделено на три этапа: досрочный (20 марта – 20 апреля), основной (1 июня – 9 июля) и дополнительный (4–25 сентября). Кроме черной ручки и паспорта участники экзамена смогут взять с собой на экзамен лекарства, перекус и бутылку воды.
29 апреля руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС, что в этом году содержание ЕГЭ не изменилось ни по одному предмету, поэтому серьезных колебаний средних баллов не ожидается.