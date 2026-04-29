MOEX170,16+0,09%CNY Бирж.00%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,34+0,03%RGBITR778,2+0,06%
Главная / Общество /

Музаев сообщил о неизменности средних баллов по ЕГЭ в 2026 году

Ведомости

В 2026 г. содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) не изменилось ни по одному предмету, поэтому серьезных колебаний средних баллов не ожидается. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил об этом ТАСС.

По словам Музаева, содержательно ничего не меняли, и результаты, вероятно, будут близки к прошлогодним. Он добавил, что некорректно напрямую сравнивать баллы разных лет из-за изменений в контрольно-измерительных материалах и технологии проведения экзаменов. В 2026 г. из-за отсутствия содержательных изменений динамика, скорее всего, будет незначительной.

В текущем году проведение ЕГЭ разделено на три этапа: досрочный (20 марта – 20 апреля), основной (1 июня – 9 июля) и дополнительный (4–25 сентября). Кроме черной ручки и паспорта участники ЕГЭ смогут взять с собой на экзамен лекарства, перекус и бутылку воды.

