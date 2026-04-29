Музаев сообщил о неизменности средних баллов по ЕГЭ в 2026 году
В 2026 г. содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) не изменилось ни по одному предмету, поэтому серьезных колебаний средних баллов не ожидается. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил об этом ТАСС.
По словам Музаева, содержательно ничего не меняли, и результаты, вероятно, будут близки к прошлогодним. Он добавил, что некорректно напрямую сравнивать баллы разных лет из-за изменений в контрольно-измерительных материалах и технологии проведения экзаменов. В 2026 г. из-за отсутствия содержательных изменений динамика, скорее всего, будет незначительной.