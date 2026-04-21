Участники ЕГЭ в 2026 году смогут взять на экзамен лекарства и перекус
Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 г. смогут взять с собой на экзамен, кроме черной ручки и паспорта, лекарства, перекус и бутылку воды. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ Рособрнадзора.
Из рекомендаций следует, что во время ЕГЭ на рабочем столе участника кроме экзаменационных материалов могут быть гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверяющий личность документ, средства обучения и воспитания для применения на экзаменах по отдельным учебным предметам.
На экзамены по биологии, географии и химии можно взять с собой непрограммируемый калькулятор, по математике – линейку без справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешено принести и непрограммируемый калькулятор, и упомянутую линейку.
На ЕГЭ по литературе можно пользоваться орфографическим словарем, предоставленным либо в пункте проведения экзамена, либо в образовательной организации участника. Личными словарями пользоваться не рекомендуется.
При необходимости с собой можно принести лекарства, перекус, питьевую воду и специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил «Ведомостям», что на участие в ЕГЭ-2026 подано более 747 000 заявок, на ОГЭ – свыше 1,7 млн. Второй год подряд растет интерес к предметам естественно-научного цикла, добавил он.