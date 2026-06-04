Товары дороже 200 евро будут облагать пошлиной при ввозе в РФ маркетплейсами
Импортные товары, которые ввозят в Россию через маркетплейсы, будут облагать не только НДС, но и ввозной пошлиной при их стоимости больше 200 евро. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
По его словам, ко второй группе грузов будут относиться товары дешевле 200 евро. Они будут облагаться только НДС. При таком делении ответственность за администрирование более дешевых посылок ляжет на Федеральную налоговую службу и сами маркетплейсы. За дорогие заказы отвечать начнет Федеральная таможенная служба.
В апреле «Ведомости» писали, что ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ужесточить регулирование трансграничной электронной торговли. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина объединение поддержало инициативу Минпромторга о единовременном введении НДС в 22% на e-commerce с 2027 г. АКОРТ также просила обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы.
В марте Минфин предложил ввести НДС на иностранные товары, продаваемые через маркетплейсы, с 2027 г. по поэтапной схеме – от 7 до 22%. Сазанов объяснял, что в 2027 г. это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%». До этого Минпромторг также предлагал установить НДС на иностранные товары на уровне 22% уже с 1 января 2027 г. для выравнивания условий с российскими продавцами.