Товары дороже 200 евро будут облагать пошлиной при ввозе в РФ маркетплейсами

В марте Минфин предложил ввести НДС на иностранные товары, продаваемые через маркетплейсы, с 2027 г. по поэтапной схеме – от 7 до 22%. Сазанов объяснял, что в 2027 г. это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%». До этого Минпромторг также предлагал установить НДС на иностранные товары на уровне 22% уже с 1 января 2027 г. для выравнивания условий с российскими продавцами.