Традиционный ритейл просит скорее ввести НДС на онлайн-заказы из-за рубежа

Традиционный ритейл просит скорее ввести НДС на онлайн-заказы из-за рубежаМаркетплейсы против: мера может резко снизить оборот в секторе, что приведет к уменьшению доходов казны
Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ужесточить регулирование трансграничной электронной торговли. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина ассоциация поддержала идею Минпромторга о единовременном введении НДС в 22% на e-commerce со следующего года. Документ от 16 марта 2026 г. за подписью председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова есть у «Ведомостей».
Кроме того, АКОРТ просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы. Сейчас он составляет 200 евро. Также ассоциация предлагает распространить на такие товары требования по маркировке и прослеживаемости и разработать механизм контроля их качества и безопасности.
Изначально Минфин предлагал поэтапно повышать ставку НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров. С 2027 г. она должна была составить 5%, с 2028 г. – 10%, с 2029 г. – 15%, с 2030 г. – 20% (максимальная на тот момент ставка, до принятия поправок в Налоговый кодекс). Позже Минпромторг выступил с контрпредложением. По мнению министерства, налог необходимо ввести в полном размере сразу с 2027 г. и сделать ставку стандартной, т. е. 22%, отмечал его глава Антон Алиханов. После этого Минфин предложил обновленные компромиссные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы. Предложено в 2027 г. сделать ставку в 7%, в 2028 г. – 14%, а с 2029 г. перейти на общеустановленную ставку в 22%, сообщил 19 марта журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.
«Ведомости» отправили запросы представителям Минфина и Минпромторга.
Богданов подтвердил «Ведомостям», что АКОРТ поддерживает предложение Минпромторга по выравниванию условий работы для всех участников розничной торговли и оборота импортных товаров.
Чем АКОРТ обосновывает предложения
Объемы трансграничной электронной торговли растут опережающими темпами, например, в 2025 г. оборот таких товаров в России вырос более чем на 60% и составил 440 млрд руб., говорится в письме. При этом основной причиной столь быстрого роста стали «значительные преференции, которыми сегодня обладают товары, поставляемые в рамках трансграничной торговли, включая в первую очередь нулевую ставку НДС», пишет глава АКОРТ. «В этих условиях поэтапное, а не единовременное повышение налога предоставит иностранным продавцам дополнительный период времени для дальнейшего наращивания доли рынка и закрепления ценового преимущества, что лишь усугубит существующий дисбаланс», – указано в письме. В свою очередь, введение НДС по ставке 22% даже при сохранении текущих объемов трансграничной торговли принесло бы в бюджет дополнительно почти 100 млрд руб. налоговых поступлений, подсчитали в АКОРТ.
Еще один риск поэтапного введения НДС – переориентация товарных потоков в трансграничный канал, т. е. на импорт, следует из письма. Учитывая сохранение пониженной налоговой, таможенной и прочей регуляторной нагрузки на e-commerce, продавцы будут продолжать переориентацию своих цепочек поставок на такие схемы, что чревато комплексом последствий, пишет АКОРТ. Во-первых, бюджет недополучит значительные объемы платежей, поскольку операции, которые могли бы облагаться НДС, пошлинами и иными сборами в полном объеме, «уйдут в льготный трансграничный сегмент». Во-вторых, российские производители на протяжении ближайших лет «будут продолжать терять заказы» из-за дешевизны зарубежной продукции, пишут авторы письма.
Также АКОРТ обращает внимание правительства на дисбаланс в части дополнительных трат, которые несут поставщики. Например, зарубежные поставщики товаров электронной торговли не несут расходов на обязательную маркировку товаров средствами идентификации (достигают 2% от цены), на проведение процедур подтверждения соответствия товаров обязательным требованиям (до 3% от цены), уплату экологического и технологического сбора, сбора за частное копирование (1% от таможенной стоимости) и прочие обязательные для импортеров платежи, пишет ассоциация. На зарубежных е-commerce продавцов не распространяются требования законодательства о защите прав потребителей, они не несут ответственности за безопасность и качество поставляемого товара, обращают внимание авторы письма.
Стороны дискуссии
Вопрос скорости введения НДС на импортные товары электронной торговли связан с борьбой традиционной торговли с маркетплейсами, поясняет источник, знакомый с обсуждением. По его словам, Минфин в данном случае стоит на стороне последовательной адаптации к новым правилам, так как введение полной ставки в размере 22% может привести к обратному бюджетному эффекту. То есть мера может резко снизить оборот в секторе e-commerce, что, напротив, приведет к снижению доходов казны, говорит собеседник.
Другой источник, знакомый с обсуждением, обращает внимание на аргумент маркетплейсов о рисках единовременного роста цен на широкий список товаров. Это может привести к резкому обрушению рынка трансграничной торговли. Кроме того, решение может не привести к позитивному влиянию для российских производителей.
Представитель Wildberries отметил, что компания находится в рабочем диалоге с профильными ведомствами по вопросам регулирования трансграничной электронной торговли и поддерживает инициативы, направленные на формирование единых и прозрачных правил для всех участников рынка, а также на недопущение недобросовестной конкуренции. По его словам, поэтапный подход к изменениям налогового регулирования, предложенный Минфином, – сбалансированное решение, поскольку позволяет бизнесу адаптировать процессы без резких рыночных колебаний и сохранить доступность ассортимента для покупателей.
Представитель Ozon заявил, что покупки из-за рубежа в России уже стали нишевым сегментом: по его словам, на них приходится не более 3–4% всех онлайн-продаж, тогда как оставшиеся 96% обеспечивают российские предприниматели. В компании считают разумным введение НДС на товары, реализуемые для российских потребителей через трансграничные каналы, однако подчеркивают, что делать это следует поэтапно, чтобы максимально смягчить последствия для покупателей и участников рынка и дать им возможность адаптироваться к новым условиям.
Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.