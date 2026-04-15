Традиционный ритейл просит скорее ввести НДС на онлайн-заказы из-за рубежа

Изначально Минфин предлагал поэтапно повышать ставку НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров. С 2027 г. она должна была составить 5%, с 2028 г. – 10%, с 2029 г. – 15%, с 2030 г. – 20% (максимальная на тот момент ставка, до принятия поправок в Налоговый кодекс). Позже Минпромторг выступил с контрпредложением. По мнению министерства, налог необходимо ввести в полном размере сразу с 2027 г. и сделать ставку стандартной, т. е. 22%, отмечал его глава Антон Алиханов. После этого Минфин предложил обновленные компромиссные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы. Предложено в 2027 г. сделать ставку в 7%, в 2028 г. – 14%, а с 2029 г. перейти на общеустановленную ставку в 22%, сообщил 19 марта журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.