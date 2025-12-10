У крупнейших маркетплейсов снижаются темпы роста продаж

Так, выручка Wildberries за девять месяцев 2025 г., по данным «Infoline-аналитики», прибавила 33,6% до 3,1 трлн руб., Ozon (без учета Ozon.travel) – 44,3% до 2,4 трлн руб., «Яндекс маркета» – 17,6% до 404,5 млрд руб. В Wildberries & Russ эти цифры не прокомментировали. При этом, как следовало из отчета объединенной компании по итогам прошлого года, ее общий оборот в сегменте электронной коммерции в России превысил 4,1 трлн руб., увеличившись за год на 60%. Аналогичный показатель у Ozon в январе – сентябре составил 2,9 трлн руб., уверяет ее представитель. Прирост за год был выше, чем считает «Infoline-аналитика», – 50,7%. Не подтверждают расчеты этой компании и в «Яндекс маркете». Как следует из отчета головной структуры интернет-ритейлера, выручка сегмента «городских сервисов», которая включает и электронную коммерцию, по итогам девяти месяцев прибавила 39% до 561,2 млрд руб. Представитель самого сервиса разбивку по категориям не предоставил.