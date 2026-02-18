Минэк предложил ускорить введение НДС на импорт через маркетплейсы

Ранее с похожими предложениями выступил Банк России, писали «Ведомости» 11 февраля. Регулятор считает необходимым перейти к «открытой модели» участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации смогут представлять свои предложения на платформе, сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. В «обобщенном виде» идея регулятора состоит в том, чтобы покупатель видел единую цену товара, рядом с которой находилось бы всплывающее окно, «при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют». Кроме того, ЦБ считает, что критерии допуска кредитных организаций к такому партнерству должны быть публично раскрыты и прозрачны, добавила она.