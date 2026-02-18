Минэк предложил ускорить введение НДС на импорт через маркетплейсы

Минэк предложил ускорить введение НДС на импорт через маркетплейсыКроме того, важно урегулировать вопрос с комиссиями для российских и иностранных продавцов
Минэкономразвития на стратегической сессии по платформенной экономике под руководством премьер-министра Михаила Мишустина предложило ускорить принятие национального регулирования под новые правила трансграничной электронной торговли. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, присутствовавший на мероприятии. По его словам, это аргументировалось необходимостью защиты внутреннего рынка.
В октябре прошлого года Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, который устанавливает порядок обложения НДС ввозимых в Россию товаров электронной торговли. Ставка налога будет расти постепенно: в 2027 г. она составит 5%, в 2028 г. – 10%, в 2029 г. – 15% и начиная с 2030 г. – 20%. В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе парламентских слушаний 29 января предложил установить для иностранных товаров ставку НДС в 22% с января 2027 г.
Вступление в силу поправок возможно только после ратификации всеми странами – участницами ЕАЭС протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс союза. Кроме того, согласно новому регулированию, одобренному в ЕАЭС, но пока не ратифицированному всеми странами, товары электронной торговли выводятся в отдельную категорию. Для них устанавливается ставка таможенной пошлины с 1 июля 2026 г. Позиция Минэка в том, что введение новых правил трансграничной торговли выравняет конкурентные условия для российских производителей и дополнительно пополнит бюджет, отметил собеседник. При этом основной бюджетный эффект даст введение НДС, так как большая часть отправлений – товары до 200 евро, ввозимые беспошлинно.
Кроме того, Минэкономразвития в ходе сессии поднимало тему комиссий для иностранных и российских продавцов, отметил собеседник. По его словам, платформы иногда предлагают комиссии для иностранных продавцов кратно ниже, чем для российских.
В связи с этим министерство предложило закрепить в меморандуме, а затем отразить в законе обязательство платформ устанавливать вознаграждение от российского продавца не выше, чем от иностранного, говорит участник сессии.
Эти и другие поручения премьер-министр поручил отработать ведомствам в рамках рабочей группы под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, куратора платформенной экономики в правительстве, сообщил собеседник.
Представитель Минэка подтвердил, что тема введения национального регулирования в электронной торговле обсуждалась на сессии. Такие меры нужны, чтобы защитить интересы потребителей, внутреннего рынка, стимулировать развитие отечественных производителей продукции с высокой добавленной стоимостью, отметил он.
Другие проблемные вопросы
В ходе стратегической сессии обсуждались также вопросы бесконтрольных возвратов товаров надлежащего качества, правильного отображения цены в карточке товаров, применения скидок за счет платформ, отмечалось в пресс-релизе Минэкономразвития.
Как уточнил еще один собеседник, присутствовавший на мероприятии, на стратсессии предложено внести поправки в закон о защите конкуренции. Чтобы зафиксировать в законе, что отображение цены не должно зависеть от эмитента средства платежа. Это решение законодательно должно будет оформить Минэкономразвития.
Ранее с похожими предложениями выступил Банк России, писали «Ведомости» 11 февраля. Регулятор считает необходимым перейти к «открытой модели» участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации смогут представлять свои предложения на платформе, сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. В «обобщенном виде» идея регулятора состоит в том, чтобы покупатель видел единую цену товара, рядом с которой находилось бы всплывающее окно, «при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют». Кроме того, ЦБ считает, что критерии допуска кредитных организаций к такому партнерству должны быть публично раскрыты и прозрачны, добавила она.
Еще одно предложение озвучено ФАС: зафиксировать в меморандуме о добросовестных практиках платформ возможность продавца в любой момент отказаться от скидок на свои товары, отмечает собеседник. Кроме того, Роспотребнадзору и Минэкономразвития совместно с ФАС придется решить, как законодательно урегулировать проблему возврата товаров надлежащего качества через платформы, говорит источник.
В части возврата товаров надлежащего качества участники акцентировали внимание на необходимости определения разницы между отказом и возвратом товара, говорилось в пресс-релизе Минэка. Отказ от товара означает, что потребитель при получении товара в ПВЗ (или у курьера) после его осмотра отказывается от приобретения. Возврат предполагается после того, как потребитель забрал его. Минэк предложил определить перечень товаров, отказ от которых при получении в ПВЗ или у курьера невозможен. Это, в частности, продукты питания, лекарства, медизделия.
Кроме того, в Минэке считают, что следует определить перечень товаров, не подлежащих возврату: от них можно отказаться в ходе осмотра при получении в ПВЗ или у курьера-доставщика, но нельзя вернуть после того, как покупатель их забрал. Это коснется, например, электроники, парфюмерии, косметики. По мнению Минэка, продавец, как и во всех дистанционных продажах, должен иметь право согласовывать возврат товаров надлежащего качества, а также удерживать с потребителя расходы на обратную доставку товара.
Интересы покупателя и продавца
Мишустин, открывая сессию, заявил, что за последние годы оборот электронной торговли вырос почти в 6 раз. «Важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы покупателей, равно как и поставщиков товаров и услуг, были защищены», – подчеркнул он.
«Основная задача на сегодняшний день – откорректировать правила так, чтобы и офлайн-торговля не пострадала, и онлайн-рынок продолжал развиваться», – прокомментировал журналистам Григоренко. В частности, отдельно стоит вопрос корректировки норм и правил, связанных с продажей продуктов питания. Еще одно направление работы связано с тем, что государство гарантирует качество и легальность продукции на маркетплейсах для граждан, отметил вице-премьер.
Правительство и бизнес также обсуждают вопрос идентификации покупателей при приобретении товаров на маркетплейсах, заявил он. Это необходимо для контроля за приобретением товаров 18+, товаров, связанных с безопасностью, и др. В качестве одного из инструментов предлагается внедрение биометрии для подтверждения личности при покупке, добавил Григоренко.
В 2025 г. был принят закон о платформенной экономике. Он вступает в силу 1 октября этого года. На данном этапе предлагается регулировать ключевой вид платформ – посреднические цифровые платформы. Такие платформы отвечают трем главным признакам: оферта товаров и услуг, возможность тут же заключить сделку и провести оплату.
Минэкономразвития также планирует запустить на своем сайте реестр посреднических цифровых платформ не позднее 2 ноября 2026 г., писали «Ведомости» 15 января. Для них будут действовать два критерия. Во-первых, среднесуточное количество пользователей сайта должно быть не менее 100 000 человек. Во-вторых, стоимость сделок, совершенных через платформу, должно быть не менее 50 млрд руб. за прошлый год либо количество партнеров, совершивших хотя бы одну сделку с оплатой, должно быть не менее 10 000.
Предложения бизнеса
Бизнес в ходе сессии озвучил ключевые проблемы в этой сфере, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин, принимавший участие в сессии. В частности, предпринимателей беспокоят длинные сроки расчетов за поставленный товар с селлерами. Кроме того, часто меняются правила, оферты, платформы вводят штрафы и высокие комиссии, что создает риски для производителей, говорит Калинин. Беспокоит принудительное участие в маркетинговых акциях, неурегулированные правила возврата и отказа от товара, отмечает глава «Опоры России». Также в числе дискуссионных моментов непрозрачность процедуры продвижения товаров в ленте, неравные условия для российских и иностранных селлеров, полагает он. «Есть явные пробелы законодательства, и добровольными меморандумами тут не решить проблему монопольного злоупотребления», – говорит Калинин.
Глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, участвовавший в сессии, отметил, что бизнес поддержал ряд предложений, которые призваны выровнять баланс конкуренции. В их числе распространение норм закона о торговле на оборот продовольственных товаров на цифровых платформах, введение с 2027 г. полной ставки НДС на товары трансграничной торговли, а также запрет цифровым платформам вмешиваться в цены на товары продавцов.
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов также поддержал предложение единой цены на товары и равного доступа банков к программам лояльности. При этом необходима возможность заключения с банками индивидуальных соглашений, предусматривающих дополнительные условия взаимодействия, считает он. Также рационально предложение Минэка о запрете возврата продовольственных товаров, лекарств и медицинских изделий, считает Соколов.
В то же время в отрыве от закона о платформенной экономике обсуждается регулирование деятельности курьеров, говорит Соколов. Все курьерские сервисы работают через цифровые платформы, указывает он. «Это регулирование должно быть комплексным и учитывать инфраструктурные и градостроительные вызовы», – полагает он. В частности, нужны погрузочно-разгрузочные зоны для курьеров и роботов-доставщиков, адаптированная дорожная инфраструктура под вело- и микромобильную доставку, разметка для разгрузки, карманы для остановки курьеров и такси, умные светофоры, помещения под постаматы на первых этажах.
По словам Калинина, премьер-министр дал поручение министерствам быть в диалоге с бизнесом по сложным вопросам регулирования. Кроме того, правительство планирует провести сессии по другим направлениям развития платформенной экономики, в частности по теме классифайдов (досок объявлений о предоставлении услуг) и мессенджеров.