ГД снимет с рассмотрения рекомендации о повышении НДС на иностранные товары

Володин сказал депутатам, что на парламентских слушаниях этот вопрос не обсуждался. По его словам, об этом не в курсе председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также о предложении не знают и в комитете по экономполитике. «В принципе нам выносить такие решения неправильно без обращения правительства. Правительство обратится с таким предложением – будем рассматривать», – пересказывает слова Володина один из собеседников.