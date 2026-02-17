ГД снимет с рассмотрения рекомендации о повышении НДС на иностранные товары

ГД снимет с рассмотрения рекомендации о повышении НДС на иностранные товарыУбрать из повестки этот вопрос предложил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении повестки пленарного заседания 17 февраля, которое проходит в закрытом от СМИ режиме, предложил снять с рассмотрения один из вопросов – принятие проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему «О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации». Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника в нижней палате. Спикер связал это с тем, что там содержится предложение о повышении НДС на иностранные товары, которые продаются на маркетплейсах, что не обсуждалось на парламентских слушаниях.
Володин сказал депутатам, что на парламентских слушаниях этот вопрос не обсуждался. По его словам, об этом не в курсе председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также о предложении не знают и в комитете по экономполитике. «В принципе нам выносить такие решения неправильно без обращения правительства. Правительство обратится с таким предложением – будем рассматривать», – пересказывает слова Володина один из собеседников.
В проекте постановления указано, что участники парламентских слушаний рекомендуют обеспечить совершенствование регулирования посреднических цифровых платформ с учетом норм Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., предусмотрев среди прочего ввести налог на добавленную стоимость на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ, независимо от наличия беспошлинного порога.
Проект постановления готовил комитет Госдумы по промышленности по итогам парламентских слушаний, посвященных развитию легкой промышленности. Слушания прошли 29 января, в них приняли участие кроме депутатов и представителей отрасли члены кабмина – глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов.
Алиханов предложил установить для иностранных товаров ставку НДС в 22% с января 2027 г. Это коснется в том числе товаров, которые продаются через маркетплейсы. Об этом министр 11 февраля сказал на заседании комитета Госдумы по промышленности. Минфин, в свою очередь, предлагал поэтапное повышение НДС – с 5% в 2027 г. до 20% в 2030 г.