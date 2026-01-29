Минфин предложил ввести НДС на электронную торговлю

Оператор системы маркировки «Честный знак» и маркетплейсы Ozon и Wildberries 19 января договорились о сотрудничестве, целью которого будет создание профилактической системы для выявления нарушений, связанных с обязательной маркировкой, еще до поступления товара в продажу. Участники рынка видят в этом способ повысить прозрачность электронной торговли, защитить потребителей от контрафакта и создать равные конкурентные условия.