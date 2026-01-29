Минфин предложил ввести НДС на электронную торговлю
Минфин РФ подготовил законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для продукции, реализуемой через электронную торговлю, независимо от наличия беспошлинного порога. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
Ожидается, что такое решение поможет создать равные конкурентные условия для российских производств.
Кроме того, в сфере электронной коммерции планируется установить унифицированную ставку ввозной таможенной пошлины. Она составит 5% от стоимости товаров, при этом беспошлинный порог будет установлен на уровне 200 евро.
Оператор системы маркировки «Честный знак» и маркетплейсы Ozon и Wildberries 19 января договорились о сотрудничестве, целью которого будет создание профилактической системы для выявления нарушений, связанных с обязательной маркировкой, еще до поступления товара в продажу. Участники рынка видят в этом способ повысить прозрачность электронной торговли, защитить потребителей от контрафакта и создать равные конкурентные условия.