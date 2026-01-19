Wildberries, Ozon и «Честный знак» усилят контроль за товарами
Оператор системы маркировки «Честный знак» и маркетплейсы Ozon и Wildberries договорились о сотрудничестве. Целью является создание профилактической системы для выявления нарушений, связанных с обязательной маркировкой, еще до поступления товара в продажу.
Ключевым направлением будет интеграция IT-систем площадок с «Честным знаком» для автоматизации проверок. Товары проверят на этапе создания карточек, после подтверждения легальности маркировки они появятся в каталогах. Это даст возможность блокировать недобросовестных продавцов на ранней стадии. Инициатива также направлена на борьбу с «псевдороссийскими» производителями, у которых нет производства в стране. При подтверждении нарушений платформы ограничат продажи таких товаров. Для покупателей расширят возможность проверки товара через приложение оператора.
Переход на новую систему контроля будет поэтапным, чтобы добросовестные продавцы могли адаптировать свои бизнес-процессы. Участники рынка видят в этом способ повысить прозрачность электронной торговли, защитить потребителей от контрафакта и создать равные конкурентные условия.
19 января «Ведомости» писали, что Конституционный суд рассмотрит жалобу на практику, когда маркетплейсы не привлекают к ответственности за продажу на их платформах контрафактной продукции. В суд обратился издатель и продавец настольных игр Hobby World (ООО «Мир хобби»). Он начал судебные тяжбы, когда выяснил, что ИП продают на Wildberries контрафактные (по утверждению заявителя) копии игры «Мафия. Вся семья в сборе».
В жалобе сказано, что сейчас нормы Гражданского кодекса позволяют владельцу площадки избегать ответственности за незаконное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В Hobby World считают, что это обусловлено тем, что владелец площадки признается информационным посредником, который не знал о нарушении исключительного права, допущенном продавцом товара.