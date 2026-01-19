Wildberries, Ozon и «Честный знак» усилят контроль за товарами

Ключевым направлением будет интеграция IT-систем площадок с «Честным знаком» для автоматизации проверок. Товары проверят на этапе создания карточек, после подтверждения легальности маркировки они появятся в каталогах. Это даст возможность блокировать недобросовестных продавцов на ранней стадии. Инициатива также направлена на борьбу с «псевдороссийскими» производителями, у которых нет производства в стране. При подтверждении нарушений платформы ограничат продажи таких товаров. Для покупателей расширят возможность проверки товара через приложение оператора.