КС рассмотрит вопрос ответственности за продажу контрафакта в сети

Hobby World начала судебные тяжбы, когда обнаружила, что несколько ИП продают на Wildberries контрафактные (по утверждению заявителя) копии игры «Мафия. Вся семья в сборе». Компания направила маркетплейсу досудебную претензию, в которой просила заблокировать доступ к неоригинальной продукции и выплатить компенсацию. После того как Wildberries на эту претензию не отреагировал, в апреле 2023 г. заявитель обратился с иском в Арбитражный суд Московской области к владельцу маркетплейса о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на 21 иллюстрацию и дизайн коробки игры. В декабре того же года суд отказал в иске, поскольку маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора с информацией о товарах.