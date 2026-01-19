КС рассмотрит вопрос ответственности за продажу контрафакта в сети

КС рассмотрит вопрос ответственности за продажу контрафакта в сетиС жалобой на нормы Гражданского кодекса, которые не дают наказывать рублем маркетплейсы, обратилась Hobby World
Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу на практику, когда маркетплейсы не привлекают к ответственности за продажу на их платформах контрафактной продукции, выяснили «Ведомости». В КС обратился издатель и продавец настольных игр Hobby World (ООО «Мир хобби»), который просит признать не соответствующими Основному закону п. п. 1, 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса (ГК) об «особенностях ответственности информационного посредника».
Жалоба принята к рассмотрению. Копия ее текста есть в распоряжении «Ведомостей».
Hobby World начала судебные тяжбы, когда обнаружила, что несколько ИП продают на Wildberries контрафактные (по утверждению заявителя) копии игры «Мафия. Вся семья в сборе». Компания направила маркетплейсу досудебную претензию, в которой просила заблокировать доступ к неоригинальной продукции и выплатить компенсацию. После того как Wildberries на эту претензию не отреагировал, в апреле 2023 г. заявитель обратился с иском в Арбитражный суд Московской области к владельцу маркетплейса о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на 21 иллюстрацию и дизайн коробки игры. В декабре того же года суд отказал в иске, поскольку маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора с информацией о товарах.
Ответчик не знал и не мог знать о нарушении, полагаясь на заверения непосредственно продавца, решил тогда суд. Вышестоящие судебные инстанции эту позицию поддержали. Поэтому Hobby World и решила дойти до КС.
В жалобе говорится, что сейчас нормы ГК позволяют владельцу маркетплейса избегать ответственности за незаконное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Это связано с тем, что владелец площадки признается информационным посредником, который не знал о нарушении исключительного права, допущенном продавцом товара, уверены в Hobby World.
Объединенная компания Wildberries & Russ считает решения судов по исковому заявлению ООО «Мир хобби» к ООО «Вайлдберриз» законными и обоснованными, а положения ГК – полностью соответствующими Основному закону, что также ранее устанавливалось КС в рамках других дел об оспаривании тех же норм ГК, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса.
В законодательстве нет специальных норм, посвященных ответственности маркетплейсов за реализацию контрафакта на площадке, пояснила «Ведомостям» юрист, представляющая интересы Hobby World, Арина Ворожевич. Она отметила, что суды в большинстве случаев освобождают маркетплейсы от ответственности на основе норм об информационных посредниках, которые изначально были разработаны для другого – технических нейтральных посредников, у которых отсутствует прямой экономический интерес в реализации товаров, в частности хостеров, провайдеров, регистраторов доменных имен и т. п.
При этом, говорит Ворожевич, в этой ситуации не учитывается степень вовлеченности маркетплейсов в реализацию товаров: они получают процент от реализации товаров, участвуют в рекламе товаров, могут менять их цену и т. д. «Из закона и судебной практики не понятно, какие именно действия должны предприниматься маркетплейсом как посредником для пресечения нарушений. Даже примерного перечня нет, хотя ГК и указывает на необходимость его разработки», – обратила внимание Ворожевич.
Профильные госорганы предоставляют площадкам разнообразный функционал для проверки продукции – и используются все его возможные вариации, будь то маркировка по системе «Честный знак», размещение ссылок на декларации, подтверждающие качество и безопасность товаров, или, например, верификация правообладателей, уточняет представитель Wildberries & Russ. «Чтобы помочь покупателям с выбором оригинальных товаров известных брендов, которые часто копируют, на Wildberries появился значок «Оригинал», – уточнил собеседник «Ведомостей». – Его можно увидеть в карточке, каталоге и поиске, если продавец подтвердил право продавать товары и представил все необходимые документы: действующий договор, сведения об оплате поставки и др.».
В вопросах, связанных с авторским правом, во многих случаях требуется экспертное мнение относительно предмета спора, добавил представитель компании.
Логика Hobby World в том, что маркетплейсы выполняют не только техническую функцию при продаже товаров, объясняет партнер Comply Максим Али. Очевидно, что маркетплейсы не могут заниматься премодерацией карточек товаров, а их удаление совершается постфактум, по жалобам. «В этом нет ничего страшного – так работают социальные сети или видеохостинги. Было бы неправильно делать исключение именно для маркетплейсов», – отмечает эксперт. Если КС займет позицию Hobby World, это может перевернуть правила игры в электронной коммерции, считает он.
Реальная цель Hobby World заключается в перераспределении ответственности, полагает глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. Заявитель стремится не к устранению нарушения со стороны конкретных продавцов, а к созданию более удобного ответчика с высокой платежеспособностью, пояснил он. Такая цель носит экономический, а не правовой характер, отметил Федоров.
На данный момент механизм возложения ответственности на информационного посредника в случае маркетплейсов не работает, говорит юрист адвокатского бюро Nordic Star Дарья Биткина. По ее мнению, именно правообладатели являются слабой стороной в цепочке «продавец контрафакта – маркетплейс – производитель оригинального товара». С учетом того что правовая защита должна быть эффективной, т. е. восстанавливать имущественные интересы пострадавшей стороны, обращение правообладателя исключительно к продавцу нецелесообразно с экономической точки зрения, соглашается Биткина.
Более справедливой могла бы быть модель, когда правообладатель может рассчитывать на привлечение к солидарной ответственности и продавца, и маркетплейса, считает юрист. В свою очередь, если маркетплейс возместит правообладателю компенсацию, то он может взыскать это непосредственно с продавца контрафакта, допускает Биткина. Еще один актуальный вопрос – какой именно срок реакции маркетплейса на жалобу правообладателя является своевременным, говорит юрист. С учетом роста значения онлайн-торговли в экономике ст. 1253.1 ГК нуждается в дополнительных разъяснениях, резюмировала эксперт.
Для того чтобы бороться с подделками, нужно иметь представительство в России и заниматься этим, а многие бренды из России ушли, отмечает партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. Во многих случаях потребитель знает, что покупает контрафакт, и готов с этим мириться.