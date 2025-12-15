Маркетплейсы начнут проверять родословную товаров

По оценкам Минпромторга, общий объем оборота контрафактной продукции в России в 2023 г. достигал 2–2,5 трлн руб. и значительная его часть сместилась в онлайн-среду, подчеркнул директор департамента «Оптовая и розничная торговля» «Рексофта» Роман Соколов. В отдельных товарных категориях на маркетплейсах, таких как одежда, обувь, электроника и детские товары, доля нелегальной продукции, по заявлениям правообладателей и отраслевых ассоциаций, в последние годы достигала 30–50%, говорит он. При этом Роспотребнадзор фиксирует, что в 2023 г. каждая вторая жалоба от потребителей была связана с покупками на маркетплейсах, заметил он.