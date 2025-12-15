Маркетплейсы начнут проверять родословную товаров

Маркетплейсы начнут проверять родословную товаровПремьер-министр поручил разработать систему отслеживания происхождения товаров для цифровых платформ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать на базе маркетплейсов верифицированные цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности. Для этого Минпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, ФТС, АНО «Цифровая экономика» и АО «Российский экспортный центр» должны будут разработать дорожную карту, которая будет содержать в себе мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. Подобная дорожная карта будет содействовать развитию экспорта российских товаров и упрощению таможенных процедур при ввозе импортной продукции, следует из сообщения пресс-службы. О результатах нужно доложить в правительство до 31 марта 2026 г.
Помимо этого Минфин, Минэкономразвития, Минтранс, Минцифры и ФТС до 31 марта 2026 г. подготовят предложения об организации пилотного проекта по использованию цифровых платформ для предоставления в таможенные органы документации на товары, необходимой для импортеров. «Это должно упростить для бизнеса порядок таможенного оформления, аккумулировать его на базе цифровых платформ», – говорится на сайте правительства. По словам директора по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карена Казаряна, поручения были инициированы непосредственно маркетплейсами. Представитель Wildberries уточнил, что в компании поддерживают инициативу и участвуют в ее разработке. «Мы уже видим, насколько товары российских производителей актуальны в странах присутствия компании», – добавил он.
Мера позволит обеспечить прозрачность трансграничного товарооборота, подчеркнул сооснователь сервиса аналитики маркетплейсов MarketGuru Максим Гральник. Есть крупные компании, которые ввозят по-белому: платят все необходимые пошлины и завозят товары внутрь страны, рассуждает он. Одновременно с этим существуют и маленькие селлеры, которые завозят товар без документов, что дешевле, создавая нечестную конкуренцию, подчеркнул эксперт. За первые девять месяцев 2025 г. государственная система цифровой маркировки зафиксировала свыше 50 млн нарушений при продаже товаров на маркетплейсах, рассказал первый вице-президент ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов. Это на 30% меньше, чем годом ранее, отметил он.
По оценкам Минпромторга, общий объем оборота контрафактной продукции в России в 2023 г. достигал 2–2,5 трлн руб. и значительная его часть сместилась в онлайн-среду, подчеркнул директор департамента «Оптовая и розничная торговля» «Рексофта» Роман Соколов. В отдельных товарных категориях на маркетплейсах, таких как одежда, обувь, электроника и детские товары, доля нелегальной продукции, по заявлениям правообладателей и отраслевых ассоциаций, в последние годы достигала 30–50%, говорит он. При этом Роспотребнадзор фиксирует, что в 2023 г. каждая вторая жалоба от потребителей была связана с покупками на маркетплейсах, заметил он.
Одновременно уже сделаны шаги для борьбы с нелегальной продукцией, поделился Хамзатов. Площадки внедряют сложные системы контроля, включая алгоритмы машинного обучения для выявления подозрительных цен, контрольные закупки и строгую верификацию продавцов, а благодаря ФАС на маркетплейсах было заблокировано более 9,6 млн карточек товаров по жалобам правообладателей, рассказал Хамзатов.
В прошлом году, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка e-commerce составил около 9 трлн руб. (+41,2% к уровню 2023 г.). В 2025 г. объем рынка e-commerce может достичь 12 трлн руб. или превысить этот уровень, прогнозирует АКИТ.
Закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики», вступающий в силу с октября 2026 г., уже возлагает на площадки обязанность проверять регистрацию товаров в системе «Честный знак», а новая инициатива призвана создать более прозрачную «цифровую историю» товара, интегрируя данные от различных ведомств, напомнил Хамзатов. Документ ввел более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг. Появится обязательная идентификация продавцов через ЕСИА или госреестры, потребуется уведомление продавцов о введении в их отношении санкций за три дня и добровольное согласие на скидки, возникнет система досудебного разрешения споров.