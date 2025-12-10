Селлеры просят ужесточить правила для иностранных продавцов на маркетплейсах

Ассоциация участников рынка электронной торговли (АУРЭК, в состав входят преимущественно владельцы пунктов выдачи заказов, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины) пожаловалась на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных продавцов – преимущественно из Китая. АУРЭК направила сразу несколько обращений в адрес Ozon, «Яндекс маркета», Wildberries, Минпромторга и ФАС (копии писем есть в распоряжении «Ведомостей»). В обращениях ассоциация попросила принять дополнительные меры против копирования контента российских продавцов, различий в комиссиях и требованиях по маркировке товаров при трансграничной торговле.