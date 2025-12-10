Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Селлеры просят ужесточить правила для иностранных продавцов на маркетплейсах

Для китайцев на онлайн-площадках действуют пониженные комиссии и нет требований по обязательной маркировке товара
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация участников рынка электронной торговли (АУРЭК, в состав входят преимущественно владельцы пунктов выдачи заказов, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины) пожаловалась на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных продавцов – преимущественно из Китая. АУРЭК направила сразу несколько обращений в адрес Ozon, «Яндекс маркета», Wildberries, Минпромторга и ФАС (копии писем есть в распоряжении «Ведомостей»). В обращениях ассоциация попросила принять дополнительные меры против копирования контента российских продавцов, различий в комиссиях и требованиях по маркировке товаров при трансграничной торговле.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте