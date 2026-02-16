Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Комитет Госдумы поддержал НДС на импортную продукцию на маркетплейсах

Ведомости

Комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал предложение ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на импортную продукцию, которая продается с использованием цифровых платформ, вне зависимости от наличия беспошлинного порога.

Комитет также выступил за выравнивание условий торговли для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, разработку мер по продвижению отечественных товаров на цифровых платформах и установление преференций для поставщиков из России при начислении комиссий на них.

Кроме того, предлагается устранить пробелы в правилах трансграничной торговли при прямых продажах товаров от иностранцев российским покупателям в части исключения налогового и регуляторного неравенства между внутренней торговлей, импортом и прямыми посылками при продаже продукции на маркетплейсах.

29 января министр финансов Антон Силуанов сообщил о подготовке Минфином законопроекта о введении НДС для продукции, реализуемой через электронную торговлю, независимо от наличия беспошлинного порога. В сфере электронной коммерции также планируется установить унифицированную ставку ввозной таможенной пошлины. Она составит 5% от стоимости товаров, беспошлинный порог будет установлен на уровне 200 евро.

11 февраля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что Минпромторг рассматривает меры по созданию равных условий для российских и иностранных продавцов. Ведомство хочет установить с 1 января 2027 г. полную ставку НДС в размере 22% на иностранные товары. Это предложение отличается от проекта Минфина, предусматривающего постепенное повышение ставки: до 5% в 2027 г., 10% в 2028 г., 15% в 2029 г. и 20% с 2030 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её