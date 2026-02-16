Комитет Госдумы поддержал НДС на импортную продукцию на маркетплейсах
Комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал предложение ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на импортную продукцию, которая продается с использованием цифровых платформ, вне зависимости от наличия беспошлинного порога.
Комитет также выступил за выравнивание условий торговли для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, разработку мер по продвижению отечественных товаров на цифровых платформах и установление преференций для поставщиков из России при начислении комиссий на них.
Кроме того, предлагается устранить пробелы в правилах трансграничной торговли при прямых продажах товаров от иностранцев российским покупателям в части исключения налогового и регуляторного неравенства между внутренней торговлей, импортом и прямыми посылками при продаже продукции на маркетплейсах.
29 января министр финансов Антон Силуанов сообщил о подготовке Минфином законопроекта о введении НДС для продукции, реализуемой через электронную торговлю, независимо от наличия беспошлинного порога. В сфере электронной коммерции также планируется установить унифицированную ставку ввозной таможенной пошлины. Она составит 5% от стоимости товаров, беспошлинный порог будет установлен на уровне 200 евро.
11 февраля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что Минпромторг рассматривает меры по созданию равных условий для российских и иностранных продавцов. Ведомство хочет установить с 1 января 2027 г. полную ставку НДС в размере 22% на иностранные товары. Это предложение отличается от проекта Минфина, предусматривающего постепенное повышение ставки: до 5% в 2027 г., 10% в 2028 г., 15% в 2029 г. и 20% с 2030 г.