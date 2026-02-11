Минпромторг предложил ввести полный НДС на иностранные товары с 2027 года

Минпромторг предложил ввести полный НДС на иностранные товары с 2027 годаМинфин предлагал поэтапное повышение ставки
Министерство промышленности и торговли России рассматривает меры по созданию равных условий для российских и иностранных продавцов. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленной политике, его слова приводит «Интерфакс».
В частности, министерство предлагает установить с 1 января 2027 г. полную ставку НДС в размере 22% на иностранные товары. Это предложение отличается от проекта Минфина, который предусматривает постепенное повышение ставки: до 5% в 2027 г., 10% в 2028 г., 15% в 2029 г. и 20% с 2030 г.
Алиханов также сообщил, что министерство работает над корректировкой системы трансграничной электронной торговли и выравниванием комиссий на маркетплейсах.
В конце января Минфин РФ представил законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для продукции, реализуемой через электронную торговлю, независимо от наличия беспошлинного порога. Решение способствует созданию равных конкурентных условий для российских производств. В сфере электронной коммерции предполагается установить унифицированную ставку ввозной таможенной пошлины размером 5% от стоимости товаров. Беспошлинный порог будет установлен на уровне 200 евро.