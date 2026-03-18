Главная / Бизнес /

НДС в 7% на импортные товары с маркетплейсов предлагают ввести с 2027 года

Ведомости

Минфин предложил ввести НДС на иностранные товары, продаваемые через маркетплейсы, с 2027 г. по поэтапной схеме – от 7 до 22%. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском налоговом форуме.

«Мы за три года планируем выйти до общеустановленной ставки. То есть в 2027 г. это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%», – пояснил Сазанов, отметив, что окончательное решение будет за правительством (цитата по ТАСС).

До этого Минпромторг предлагал установить НДС на иностранные товары на уровне 22% уже с 1 января 2027 г. для выравнивания условий с российскими продавцами.

16 февраля сообщалось, что комитет Госдумы поддержал инициативу введения НДС на импортные товары с маркетплейсов вне зависимости от наличия беспошлинного порога. Также парламентарии выступили за меры по выравниванию условий торговли для российских и иностранных поставщиков на цифровых платформах.

