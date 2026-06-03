Производитель российского аналога Lego купил разработчика видеоигр «Девгейм»Бренд конструкторов нацелен на построение детской экосистемы, считают эксперты
Российский производитель конструкторов «Рубрик» приобрел 100% компании «Девгейм» – разработчика мобильных и браузерных игр для детской и семейной аудитории. Об этом в четверг, 4 июня, в рамках ПМЭФ рассказал «Ведомостям» гендиректор компании «Рубрик» Айнар Абдрахманов. Стоимость сделки стороны не раскрыли.
Для компании «Рубрик» эта покупка открывает новые возможности по интеграции игровых решений в более широкую экосистему детства, которая, в частности, включает в себя такие сферы, как образование, развитие и безопасный досуг, отметил Абдрахманов. Сооснователь «Девгейма» Елена Наумова будет руководить игровым направлением в составе компании «Рубрик», уточнил он. Объединение с «Рубрик» позволит масштабировать деятельность «Девгейма», расширить аудиторию наших продуктов и «создать цельный опыт для детей и родителей», передала через представителя Наумова.
Компания «Рубрик» (ООО «Рубрик-ОД») была основана в 2023 г. Она выпускает конструкторы по типу Lego, в том числе по франшизе Atomic Heart, «Чебурашка» (эксклюзивно для «Детского мира»), а также по заказу «Северстали», российского Burger King, «Додо пиццы», «Кинопоиска» и др. Кроме того, этот производитель конструкторов развивает собственные офлайн-магазины.
Основным владельцем компании является Айнар Абдрахманов: ему принадлежит доля в 74,2% ООО «Рубрик-ОД», следует из данных ЕГРЮЛа. Еще 10,1% – у директора по маркетингу и монетизации маркетплейса Ozon Олега Дорожка, 3% – у Виктории Зябкиной. По 2,5% – у Василия Большакова и Александра Марголина. 2,2% принадлежит экс-директору направления электронной коммерции «Связного» Анатолию Мохову, еще по 2% – президенту АНО «Креативная экономика» Марине Монгуш и Екатерине Олейниковой, оставшиеся 1,5% – Виктору Грязнову. Выручка «Рубрик-ОД» по РСБУ в 2025 г. составила 370,6 млн руб., а чистая прибыль – 6,6 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
«Девгейм» в первую очередь известен своими мобильными играми, в том числе по анимационным франшизам «Фиксики», «Три кота» и «Синий Трактор». До сделки единственным владельцем его юрлица – ООО «Девгейм» была Елена Наумова. Выручка ООО «Девгейм» по РСБУ в 2025 г. – 17,2 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Информация о прибыли или убытке там не указана.
Как уходил Lego
Логика сделки не финансовая в узком смысле, а стратегическая: для бренда конструкторов игровая студия – способ превратить физический набор из разовой покупки в часть образовательной и развлекательной экосистемы, считает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. По ее словам, при наличии сильного портфеля и команды сумма сделки могла составить до 40–50 млн руб.
Реалистичная цена сделки – 35–55 млн руб., но если покупатель прежде всего ориентировался на команду и действующие лицензионные отношения с правообладателями, то ее сумма могла быть и выше – на уровне 60–70 млн руб., оценивает гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Поскольку накопленные отношения с ключевыми правообладателями детского контента СНГ – ценный актив «Девгейма»: с нуля такую сеть договоренностей строить долго, поясняет он.
Основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мешалкин дать оценку сделки затруднился. Число установок игр «Девгейма» из зарубежных магазинов приложений исчисляется десятками и даже сотнями миллионов, отметил он: «Структура бизнеса может включать не только одно российское юрлицо и быть более разветвленной».
«Рубрик» нацелен на создание долгосрочной платформы для развития собственных IP и удержания аудитории, предполагает Мешалкин. Это мировой тренд: показателен пример компании Lego, которая, помимо конструкторов, развивает собственные видеоигры, мобильные приложения, фильмы и анимационные проекты, отмечает он.
А в России похожую логику можно видеть у Hobby World, которая заключила стратегическое партнерство с видеоигровой платформой 4game, резюмирует Цицулина: «Рынок постепенно уходит от модели «мы производим игру или игрушку» к модели «мы управляем игровой вселенной, аудиторией и сценариями вовлечения».