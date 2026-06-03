Производитель российского аналога Lego купил разработчика видеоигр «Девгейм»

Для компании «Рубрик» эта покупка открывает новые возможности по интеграции игровых решений в более широкую экосистему детства, которая, в частности, включает в себя такие сферы, как образование, развитие и безопасный досуг, отметил Абдрахманов. Сооснователь «Девгейма» Елена Наумова будет руководить игровым направлением в составе компании «Рубрик», уточнил он. Объединение с «Рубрик» позволит масштабировать деятельность «Девгейма», расширить аудиторию наших продуктов и «создать цельный опыт для детей и родителей», передала через представителя Наумова.