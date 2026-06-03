Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,949+1,46%BLNG10,17-1,26%MRKS0,502+4,47%IMOEX2 616,02-0,17%RTSI1 135,76-0,17%RGBI119,09+0,28%RGBITR784,85+0,3%
Главная / Общество /

ВЦИОМ выделил три группы детей по потреблению контента

Екатерина Дорофеева

Аналитический центр ВЦИОМ выделил три группы детей в зависимости от того, какой контент они потребляют. Данными поделился генеральный директор центра Валерий Федоров в рамках сессии «Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений» Петербургского международного экономического форума.

К первой группе относятся дети до 6 лет, среди них главный тип потребляемого контента – анимация. По словам Федорова, 92% из них смотрят мультфильмы. Во второй группе детей (7–10 лет) мультфильмы все еще популярны, 77% детей смотрят их. Вместе с этим начинается активное потребление полнометражного кино (29% детей). В этой возрастной группе сериалы смотрят 19% детей, а 9% потребляют контент видеоблогеров. В возрастной группе 11–14 лет анимация уходит на второй план – 47% детей ее смотрят. Сериалы смотрят 33% детей, а фильмы – 43%.

До 6 лет ребенок в основном потребляет контент по телевизору, а также через родительский телефон, в 7–10 лет у него появляется личный смартфон или планшет. Примерно с 11 лет в пользовании у детей не только смартфон, но и личный ноутбук.

До 6 лет главным оператором поиска, выбора и фильтрации контента являются родители. В частности, до 4 лет дети смотрят контент строго в присутствии взрослых. Примерно с 7 лет ребенок чаще контент ищет сам, но родитель остается на позиции контролера: как долго и в какое время его смотреть. С 11 лет технического контроля со стороны родителей становится меньше, большинство детей ищут контент самостоятельно. К этому моменту дети уже умеют обходить меры защиты.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь