ВЦИОМ выделил три группы детей по потреблению контента

До 6 лет главным оператором поиска, выбора и фильтрации контента являются родители. В частности, до 4 лет дети смотрят контент строго в присутствии взрослых. Примерно с 7 лет ребенок чаще контент ищет сам, но родитель остается на позиции контролера: как долго и в какое время его смотреть. С 11 лет технического контроля со стороны родителей становится меньше, большинство детей ищут контент самостоятельно. К этому моменту дети уже умеют обходить меры защиты.