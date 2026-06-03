ВЦИОМ выделил три группы детей по потреблению контента
Аналитический центр ВЦИОМ выделил три группы детей в зависимости от того, какой контент они потребляют. Данными поделился генеральный директор центра Валерий Федоров в рамках сессии «Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений» Петербургского международного экономического форума.
К первой группе относятся дети до 6 лет, среди них главный тип потребляемого контента – анимация. По словам Федорова, 92% из них смотрят мультфильмы. Во второй группе детей (7–10 лет) мультфильмы все еще популярны, 77% детей смотрят их. Вместе с этим начинается активное потребление полнометражного кино (29% детей). В этой возрастной группе сериалы смотрят 19% детей, а 9% потребляют контент видеоблогеров. В возрастной группе 11–14 лет анимация уходит на второй план – 47% детей ее смотрят. Сериалы смотрят 33% детей, а фильмы – 43%.
До 6 лет ребенок в основном потребляет контент по телевизору, а также через родительский телефон, в 7–10 лет у него появляется личный смартфон или планшет. Примерно с 11 лет в пользовании у детей не только смартфон, но и личный ноутбук.
До 6 лет главным оператором поиска, выбора и фильтрации контента являются родители. В частности, до 4 лет дети смотрят контент строго в присутствии взрослых. Примерно с 7 лет ребенок чаще контент ищет сам, но родитель остается на позиции контролера: как долго и в какое время его смотреть. С 11 лет технического контроля со стороны родителей становится меньше, большинство детей ищут контент самостоятельно. К этому моменту дети уже умеют обходить меры защиты.