Клиенты ВТБ потратили по QR-коду за рубежом 1,3 млрд рублей

Клиенты ВТБ с начала 2026 г. оплатили товары за рубежом по QR-коду на сумму 1,3 млрд руб. Об этом банк сообщил на полях ПМЭФ-2026. Количество таких операций превысило 400 000 – это в десятки раз больше, чем год назад.