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Клиенты ВТБ потратили по QR-коду за рубежом 1,3 млрд рублей

Ведомости

Клиенты ВТБ с начала 2026 г. оплатили товары за рубежом по QR-коду на сумму 1,3 млрд руб. Об этом банк сообщил на полях ПМЭФ-2026. Количество таких операций превысило 400 000 – это в десятки раз больше, чем год назад.

Чаще всего за границей россияне платят таким способом за продукты в супермаркетах, электронику и одежду. Средний чек составляет более 3000 руб. Комиссия за платеж не взимается. Деньги списываются в рублях с автоматической конвертацией в местную валюту по курсу банка.

В Египте лимит одной операции – 25 000 руб., в Китае – 150 000 руб. Для остальных стран действуют лимиты: 350 000 руб. на одну операцию, 350 000 руб. в день и 500 000 руб. в месяц.

ВТБ активно расширяет географию платежей по QR-коду. В апреле сервис запустили в Египте. В мае стала доступна оплата в Китае. В планах банка – довести число стран с QR-оплатой до 10, включая Латинскую Америку. Глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФе также анонсировал запуск оплаты по QR-коду в Турции.

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