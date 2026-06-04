Клиенты ВТБ потратили по QR-коду за рубежом 1,3 млрд рублей
Чаще всего за границей россияне платят таким способом за продукты в супермаркетах, электронику и одежду. Средний чек составляет более 3000 руб. Комиссия за платеж не взимается. Деньги списываются в рублях с автоматической конвертацией в местную валюту по курсу банка.
В Египте лимит одной операции – 25 000 руб., в Китае – 150 000 руб. Для остальных стран действуют лимиты: 350 000 руб. на одну операцию, 350 000 руб. в день и 500 000 руб. в месяц.
ВТБ активно расширяет географию платежей по QR-коду. В апреле сервис запустили в Египте. В мае стала доступна оплата в Китае. В планах банка – довести число стран с QR-оплатой до 10, включая Латинскую Америку. Глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФе также анонсировал запуск оплаты по QR-коду в Турции.