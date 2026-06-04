ВТБ спрогнозировал рост рынка сбережений на 10% в 2026 году

Сейчас на накопительных продуктах граждан размещено более 67,5 трлн руб., что на 14% больше, чем год назад. В первом полугодии объем средств физлиц достигнет 68,7 трлн руб., из которых 65,3 трлн – в рублях. К концу года доля рублевых накоплений, по прогнозам, составит 95%. ВТБ, в свою очередь, растет быстрее рынка благодаря широкой линейке продуктов, включая комбинированные, высоким ставкам для новых и действующих клиентов, а также привлекательной программе лояльности, отметил Брейтенбихер.