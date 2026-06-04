ВТБ спрогнозировал рост рынка сбережений на 10% в 2026 году
«В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 г. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее, рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля», – сказал Брейтенбихер.
По его словам, классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян. Но главный тренд года – перераспределение ликвидности по двум потокам. Первый направляется в долгосрочные инвестиционные инструменты для получения более высокой доходности на длительном горизонте. Второй – в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере, отметил топ-менеджер.
Сейчас на накопительных продуктах граждан размещено более 67,5 трлн руб., что на 14% больше, чем год назад. В первом полугодии объем средств физлиц достигнет 68,7 трлн руб., из которых 65,3 трлн – в рублях. К концу года доля рублевых накоплений, по прогнозам, составит 95%. ВТБ, в свою очередь, растет быстрее рынка благодаря широкой линейке продуктов, включая комбинированные, высоким ставкам для новых и действующих клиентов, а также привлекательной программе лояльности, отметил Брейтенбихер.
22 января ВТБ сообщал, что объем сбережений в России по итогам 2025 г. превысил 66,5 трлн руб., увеличившись на 16% (или на 9 трлн руб.). Общая сумма рублевых накоплений выросла на 18% (+9,5 трлн) и достигла 63 трлн руб., тогда как портфель валютных сбережений снизился на 12%. В декабре 2025 г. рублевый рынок сбережений продемонстрировал уверенный прирост на 7% (+4,3 трлн руб.), что поддерживалось сохраняющимися высокими ставками по накопительным продуктам.