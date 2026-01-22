Газета
Финансы

ВТБ сообщил о росте рынка сбережений до 66,5 трлн рублей

Ведомости

Объем сбережений в России по итогам 2025 г. превысил 66,5 трлн руб., увеличившись на 16% (или на 9 трлн руб.). Общая сумма рублевых накоплений выросла на 18% (+9,5 трлн) и достигла 63 трлн руб., тогда как портфель валютных сбережений сократился на 12%, сообщает ВТБ.

В декабре 2025 г. рублевый рынок сбережений показал уверенный прирост на 7% (+4,3 трлн руб.), что поддерживалось сохраняющимися высокими ставками по накопительным продуктам.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, уверенный рост рублевых сбережений в декабре на фоне высоких ставок стал закономерным завершением года, который стал «временем вкладчика». Накопление превратилось в осознанный процесс и основу для будущего для многих россиян, отложивших в том числе крупные покупки. Рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. Прогнозируется, что рост рынка сбережений продолжится и в этом году, хотя и более умеренными, но все еще двузначными темпами.

Максимальная ставка в ВТБ по накопительному счету составляет 16% годовых, по вкладу – 15% годовых.

24 декабря 2025 г. ВТБ предварительно оценивал рынок сбережений в России по итогам 2025 г. в 66 трлн руб. с ростом 15%. 2 декабря Охорзин сообщал, что в 2026 г. объем привлеченных средств населения вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. Темпы роста замедлятся по сравнению с текущим годом, но останутся выше инфляции.

