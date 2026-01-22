ВТБ сообщил о росте рынка сбережений до 66,5 трлн рублей

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, уверенный рост рублевых сбережений в декабре на фоне высоких ставок стал закономерным завершением года, который стал «временем вкладчика». Накопление превратилось в осознанный процесс и основу для будущего для многих россиян, отложивших в том числе крупные покупки. Рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. Прогнозируется, что рост рынка сбережений продолжится и в этом году, хотя и более умеренными, но все еще двузначными темпами.