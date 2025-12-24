ВТБ сообщил о росте рынка сбережений в 2025 году на 15%
Рынок сбережений в России по итогам 2025 г. достигнет практически 66 трлн руб. Рост составит 15%, следует из предварительной оценки ВТБ, предоставленной «Ведомостям» представителем банка.
Отмечается, что ключевым драйвером роста остаются рублевые накопления. Их объем увеличился на 16,5% до 62,5 трлн руб. По данным ВТБ, рынок сбережений в 2025 г. демонстрирует уверенный рост, поддерживаемый высокими ставками. Важным изменением стало укрепление финансовой дисциплины: россияне осознанно формируют накопления и сохраняют эту модель даже в условиях смягчения денежно-кредитной политики.
По прогнозам, в этом году процентные доходы вкладчиков по сберегательным продуктам превысят 9,5 трлн руб., что сопоставимо с объемом всех выданных кредитов физическим лицам и вдвое больше объема выданной ипотеки.
Как отмечает старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин, это отражает фундаментальный культурный сдвиг – накопления стали осознанной финансовой стратегией, генерирующей значимый капитал.
2 декабря Охорзин сообщал, что в 2026 г. объем привлеченных средств населения вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. Темпы роста замедлятся по сравнению с текущим годом, но останутся выше инфляции. По словам топ-менеджера ВТБ, высокие ставки по депозитам остаются основным стимулом для сбережений.