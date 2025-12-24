ВТБ сообщил о росте рынка сбережений в 2025 году на 15%

Отмечается, что ключевым драйвером роста остаются рублевые накопления. Их объем увеличился на 16,5% до 62,5 трлн руб. По данным ВТБ, рынок сбережений в 2025 г. демонстрирует уверенный рост, поддерживаемый высокими ставками. Важным изменением стало укрепление финансовой дисциплины: россияне осознанно формируют накопления и сохраняют эту модель даже в условиях смягчения денежно-кредитной политики.