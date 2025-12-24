Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ сообщил о росте рынка сбережений в 2025 году на 15%

Ведомости

Рынок сбережений в России по итогам 2025 г. достигнет практически 66 трлн руб. Рост составит 15%, следует из предварительной оценки ВТБ, предоставленной «Ведомостям» представителем банка.

Отмечается, что ключевым драйвером роста остаются рублевые накопления. Их объем увеличился на 16,5% до 62,5 трлн руб. По данным ВТБ, рынок сбережений в 2025 г. демонстрирует уверенный рост, поддерживаемый высокими ставками. Важным изменением стало укрепление финансовой дисциплины: россияне осознанно формируют накопления и сохраняют эту модель даже в условиях смягчения денежно-кредитной политики.

По прогнозам, в этом году процентные доходы вкладчиков по сберегательным продуктам превысят 9,5 трлн руб., что сопоставимо с объемом всех выданных кредитов физическим лицам и вдвое больше объема выданной ипотеки.

Как отмечает старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин, это отражает фундаментальный культурный сдвиг – накопления стали осознанной финансовой стратегией, генерирующей значимый капитал.

2 декабря Охорзин сообщал, что в 2026 г. объем привлеченных средств населения вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. Темпы роста замедлятся по сравнению с текущим годом, но останутся выше инфляции. По словам топ-менеджера ВТБ, высокие ставки по депозитам остаются основным стимулом для сбережений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её