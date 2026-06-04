Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля на Аляску

В октябре 2025 г. Дмитриев сообщил, что работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) межконтинентального тоннеля началась еще полгода назад. По оценке главы РФПИ, стоимость тоннеля не превысит $8 млрд, а строительство займет менее восьми лет. Позднее Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео о тоннеле с использованием ИИ, а в интервью CNN заявил, что для начала работы над проектом нужно преодолеть политические сложности.