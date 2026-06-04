Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля на Аляску
Тоннель через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, будет построен, соглашение о продолжении проектирования сооружения подпишут 5 июня на ПМЭФе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Что касается тоннеля, у нас будет новость завтра – мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет», – сказал Дмитриев журналистам.
Он отметил, что это «будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами».
В октябре 2025 г. Дмитриев сообщил, что работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) межконтинентального тоннеля началась еще полгода назад. По оценке главы РФПИ, стоимость тоннеля не превысит $8 млрд, а строительство займет менее восьми лет. Позднее Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео о тоннеле с использованием ИИ, а в интервью CNN заявил, что для начала работы над проектом нужно преодолеть политические сложности.