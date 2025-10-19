Дмитриев запустил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле Россия – Аляска
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев объявил видеоконкурс на создание лучшего ролика о проекте тоннеля между Россией и Аляской. Победители получат путешествие на Дальний Восток или Аляску.
«Видеоконкурс «Тоннель Путин – Трамп» с использованием искусственного интеллекта. Создайте лучшее видео туннеля Россия – Аляска с использованием искусственного интеллекта», – написал Дмитриев в X.
Создателям роликов нужно опубликовать свои работы под хэштегами #putintrumptunnel, добавил глава РФПИ. В качестве призов заявлены четырехдневная поездка на Дальний Восток России или на Аляску, а также «первый проезд по туннелю», сообщил Дмитриев.
16 октября он подсчитал, что стоимость тоннеля не будет превышать $8 млрд. Глава РФПИ объяснил, что компания Илона Маска The Boring Company и ее технологии позволят сократить расходы на строительство, которые в противном случае составили бы $65 млрд. По словам Дмитриева, работа займет менее восьми лет.
На этой неделе также стало известно, что работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) межконтинентального тоннеля началась еще полгода назад.