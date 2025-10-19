Газета
Главная / Политика /

Тоннель между Россией и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля

Протяженность магистрали составит от 98 до 113 км
Ведомости

Тоннель между Чукоткой и Аляской, строительство которого обсуждается в последнее время, будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля, обратило внимание «РИА Новости».

Протяженность магистрали может составить от 98 до 113 км, что примерно в два раза больше 51-км тоннеля, соединяющего Францию с Великобританией, отмечает агентство.

Работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) межконтинентального тоннеля, который может соединить Россию и Аляску через Берингов пролив, началась полгода назад. Об этом ранее сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

16 октября он подсчитал, что стоимость тоннеля не будет превышать $8 млрд. Глава РФПИ объяснил, что компания Илона Маска The Boring Company и ее технологии позволят сократить расходы на строительство, которые в противном случае составили бы $65 млрд. По словам Дмитриева, работа займет менее восьми лет.

