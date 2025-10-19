Тоннель между Россией и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля

16 октября он подсчитал, что стоимость тоннеля не будет превышать $8 млрд. Глава РФПИ объяснил, что компания Илона Маска The Boring Company и ее технологии позволят сократить расходы на строительство, которые в противном случае составили бы $65 млрд. По словам Дмитриева, работа займет менее восьми лет.