Дмитриев: работа над обоснованием тоннеля на Аляску началась полгода назад
Работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) межконтинентального тоннеля, который может соединить Россию и Аляску через Берингов пролив, началась полгода назад. Об этом в X сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Полгода назад мы начали разработку технико-экономического обоснования тоннеля Россия-Аляска», – написал он.
Дмитриев в публикации добавил, что РФПИ совместно с партнерами также профинансировал на коммерческой основе строительство первого в истории железнодорожного моста между Россией и Китаем. Благодаря этому проекту грузовой маршрут сократился более чем на 700 км, отметил он.
Инициатива о строительстве соединяющего РФ и США тоннеля принадлежит самому Дмитриеву. 16 октября он подсчитал, что стоимость тоннеля через Берингов пролив не будет превышать $8 млрд. Глава РФПИ объяснил, что компания Илона Маска The Boring Company и ее технологии позволят сократить расходы на строительство, которые в противном случае составили бы $65 млрд. По словам Дмитриева, работа займет менее восьми лет.
17 октября глава РФПИ сообщил, что обсуждения по проекту уже начались.