Дмитриев рассказал о начале переговоров по тоннелю между Аляской и РФ

Ведомости

Обсуждения по строительству тоннеля, который может соединить Россию и Аляску через Берингов пролив, начались, сообщил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Обсуждение туннеля начинается», - написал он.

17 октября президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским подчеркнул, что инициатива о тоннеле кажется ему «интересной». По его словам, объект позволит увеличить количество полезных ископаемых в Соединенных штатах. Зеленский же сказал, что ему идея о тоннеле «не нравится».

Инициатива принадлежит самому Дмитриеву. 16 октября он подсчитал, что стоимость тоннеля через Берингов не будет превышать $8 млрд. Глава РФПИ объяснил, что компания Илона Маска The Boring Company и ее технологии позволят сократить расходы на строительство, которые в противном случае составили бы $65 млрд. По словам Дмитриева, строительство займет менее восьми лет.

