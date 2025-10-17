Дмитриев рассказал о начале переговоров по тоннелю между Аляской и РФ
Обсуждения по строительству тоннеля, который может соединить Россию и Аляску через Берингов пролив, начались, сообщил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Обсуждение туннеля начинается», - написал он.
17 октября президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским подчеркнул, что инициатива о тоннеле кажется ему «интересной». По его словам, объект позволит увеличить количество полезных ископаемых в Соединенных штатах. Зеленский же сказал, что ему идея о тоннеле «не нравится».
Инициатива принадлежит самому Дмитриеву. 16 октября он подсчитал, что стоимость тоннеля через Берингов не будет превышать $8 млрд. Глава РФПИ объяснил, что компания Илона Маска The Boring Company и ее технологии позволят сократить расходы на строительство, которые в противном случае составили бы $65 млрд. По словам Дмитриева, строительство займет менее восьми лет.