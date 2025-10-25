Газета
Дмитриев: тоннель между Россией и Аляской серьезно изучается

Ведомости

Проект тоннеля, который соединил бы РФ и США и прошел бы под Беринговым проливом до Аляски, серьезно изучается, заявил в интервью CNN спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать. Но мы также понимаем, что сначала нужно преодолеть политические сложности», – сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Дмитриев отметил, что «есть много экономических причин сделать это». По его словам, такое экономическое сотрудничество с Вашингтоном может стать основой мирных российско-американских отношений.

18 октября глава РФПИ говорил, что работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) межконтинентального тоннеля началась еще полгода назад. При этом инициатива о строительстве тоннеля между РФ и США принадлежит самому Дмитриеву. 16 октября он рассказал о результатах подсчетов, согласно которым стоимость тоннеля не будет превышать $8 млрд.

