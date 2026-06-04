Константин Эрнст рассказал детали перезапуска «Фабрики звезд»

Передача будет существенно отличаться от того, что было 20 лет назад, отметил Эрнст: «Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд» и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации».