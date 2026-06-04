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Константин Эрнст рассказал детали перезапуска «Фабрики звезд»

Шоу станет полем битвы продюсеров старой и новой формации, анонсировал гендиректор «Первого канала»
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В новом телевизионном сезоне «Первый канал» перезапускает один из самых популярных своих проектов – шоу «Фабрика звезд». Об этом в среду, 4 июня, в кулуарах ПМЭФ рассказал «Ведомостям» гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Место ведущей, по его словам, сохранит за собой Яна Чурикова.

Передача будет существенно отличаться от того, что было 20 лет назад, отметил Эрнст: «Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд» и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации».

Кто именно из продюсеров примет участие в обновленной «Фабрике звезд» гендиректор «Первого канала» не уточнил, сославшись на то, что переговоры еще в процессе. В беседе с «Ведомостями» Эрнст не уточнил, с кем именно был заключен лицензионный контракт на формат «Фабрики звезд». 

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