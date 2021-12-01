«Первый канал» не заплатил за «Двух звезд»Телеканал выпустил в эфир новый сезон шоу, но в этот раз не покупал лицензию на формат, утверждает правообладатель
Владелец формата шоу «Две звезды» – Banijay Group – направил гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту претензионное письмо. Поводом для обращения стал выход в эфире канала нового сезона передачи «Две звезды. Отцы и дети». Как следует из письма (копия есть в распоряжении «Ведомостей»), ни сама Banijay Group, ни владелец исключительной лицензии на производство форматов группы на территории России – АО «ВайТ медиа» (работает под брендом WeiT Media) – не давали «Первому каналу» разрешения на использование в шестом сезоне формата передачи «Две звезды» и не получали от канала соответствующий платеж. «Первый канал» на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей». В Banijay отказались от комментариев. Генеральный продюсер WeiT Media Юлия Сумачева подтвердила факт направления письма, но от дальнейших комментариев отказалась.
«Две звезды» – российская адаптация международного формата Stars on Stage, телевизионные права на который по всему миру принадлежат Banijay Group. Шоу выходило на «Первом канале» с 2006 по 2013 г., всего за это время «Первый канал» показал пять сезонов. Первые пять сезонов «Двух звезд» выходили в прайм и пользовались популярностью у зрителей. Средняя доля 11 эпизодов передачи, вышедших на «Первом канале» в октябре – декабре 2006 г., среди зрителей 14–59 лет (целевая аудитория канала) составила, по данным Mediascope, 24,7%. Аналогичный показатель самого канала за 2006 г. в этой же аудитории равнялся 20,1% (проект, превзошедший среднюю долю канала, считается однозначно успешным). Первый эпизод шоу «Две звезды. Отцы и дети» вышел в эфир 21 ноября в 17.35. Это время не считается у телеканалов праймовым, и средняя доля премьерного выпуска шестого сезона составила лишь 11,2%, аналогичный показатель «Первого канала» за этот день был равен 7,7%.