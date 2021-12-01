«Первый канал» не заплатил за «Двух звезд»

«Две звезды» – российская адаптация международного формата Stars on Stage, телевизионные права на который по всему миру принадлежат Banijay Group. Шоу выходило на «Первом канале» с 2006 по 2013 г., всего за это время «Первый канал» показал пять сезонов. Первые пять сезонов «Двух звезд» выходили в прайм и пользовались популярностью у зрителей. Средняя доля 11 эпизодов передачи, вышедших на «Первом канале» в октябре – декабре 2006 г., среди зрителей 14–59 лет (целевая аудитория канала) составила, по данным Mediascope, 24,7%. Аналогичный показатель самого канала за 2006 г. в этой же аудитории равнялся 20,1% (проект, превзошедший среднюю долю канала, считается однозначно успешным). Первый эпизод шоу «Две звезды. Отцы и дети» вышел в эфир 21 ноября в 17.35. Это время не считается у телеканалов праймовым, и средняя доля премьерного выпуска шестого сезона составила лишь 11,2%, аналогичный показатель «Первого канала» за этот день был равен 7,7%.