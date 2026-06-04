Шохин предположил, что в сентябре появится предложение о windfall tax

Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на ПМЭФе заявил 4 июня, что принятые налоговые изменения не привели к чрезмерной нагрузке на экономику и бизнес в России. По его словам, были риски того, что «мы можем где-то перегнуть планку, – нет, не перегнули».