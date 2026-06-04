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Главная / Экономика /

Шохин предположил, что в сентябре появится предложение о windfall tax

Ведомости

Правительство и Минфин могут предложить новые налоговые инициативы в сентябре. С таким мнением выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на ПМЭФе заявил 4 июня, что принятые налоговые изменения не привели к чрезмерной нагрузке на экономику и бизнес в России. По его словам, были риски того, что «мы можем где-то перегнуть планку, – нет, не перегнули».

«Что это означает? Будем гнуть дальше эту палку. И поэтому вполне возможно, что в сентябре появится вместе с бюджетом предложение о windfall tax, о каких-то новых акцизах и так далее», – сказал Шохин, комментируя слова министра.

В РСПП указывали Минфину и правительству, что перешли границу с порогами НДС для малого бизнеса и обелением экономики, заявил он. Шохин считает, что дружеское отношение следует формировать не только к иностранным инвесторами, но и к российскому предпринимателю.

«Ведомости» писали 2 июня, что «Опора России» попросила приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС и проанализировать последствия уже принятых мер. Речь идет о сохранении действующего порога в 20 млн руб., но «в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 г., когда НДС возникал с 60 млн руб.», уточнял президент организации Александр Калинин.

27 мая Минфин сообщил, что не обсуждает вопрос об установлении налога на сверхприбыль компаний. В апреле «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать предложение о введении налога на сверхприбыль за 2025 г. по ставке 20%.

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