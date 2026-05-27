В Минфине заявили, что пока не приняли решений по windfall tax
Минфин РФ не обсуждает вопрос об установлении налога на сверхприбыль компаний (windfall tax). Об этом сообщил прессе статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов.
«Опять-таки, при обсуждении бюджета на следующую трехлетку, 2027-2029 гг., все в комплексе будем рассматривать, все доходы и расходы федерального бюджета. Соответственно, исходя из потребностей будут приниматься решения», – пояснил Сазанов (цитата по ТАСС).
Замминистра добавил, что сначала нужно сформировать расходную часть федбюджета на три года и проанализировать возможные доходы с учетом макроэкономического прогноза, который подготовит Минэкономразвития.
В апреле Сазанов сообщал в беседе с «Ведомостями», что Минфин находится в фазе анализа финансового положения компаний за 2025 г. Он отмечал, что отчетность поступила только 28 марта, поэтому ведомство не выдвигало предложений по windfall tax. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать предложение о введении налога на сверхприбыль за 2025 г. по ставке 20%. Сроком исполнения назначили 10 апреля. Механизм подразумевает возможность взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компанией в 2025 г., над средней прибылью в 2018–2019 гг.