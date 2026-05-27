В Минфине заявили, что пока не приняли решений по windfall tax

В апреле Сазанов сообщал в беседе с «Ведомостями», что Минфин находится в фазе анализа финансового положения компаний за 2025 г. Он отмечал, что отчетность поступила только 28 марта, поэтому ведомство не выдвигало предложений по windfall tax. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать предложение о введении налога на сверхприбыль за 2025 г. по ставке 20%. Сроком исполнения назначили 10 апреля. Механизм подразумевает возможность взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компанией в 2025 г., над средней прибылью в 2018–2019 гг.