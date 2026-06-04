Силуанов: налоговые изменения не оказали чрезмерного давления на экономику
Принятые налоговые изменения не привели к чрезмерной нагрузке на экономику и бизнес в России. Об этом в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов Антон Силуанов.
Глава Минфина отметил, что при подготовке двух пакетов налоговых поправок существовали опасения относительно возможного избыточного повышения фискальной нагрузки. Однако, по его словам, текущие результаты исполнения бюджета показывают обратное.
«Были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», – сказал он.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин представил поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют. Документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля.
В частности, министерство предложило внести в НК отдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или других видах выбытия цифровой валюты, к примеру, ее обмена. Ведомство также рассчитывает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев, обменников цифровых валют и «сопутствующие услуги» в сфере их обмена и выпуска, исключением станет продажа лицензий на ПО. Кроме того, от налогообложения планируется освободить реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, удостоверяющих исключительно денежные требования.