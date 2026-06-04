Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,964+0,96%VEON-RX60,6+5,57%CHMK3 720-0,67%IMOEX2 597,82-0,14%RTSI1 115,8-0,14%RGBI119,13+0,03%RGBITR785,38+0,06%
Главная / Экономика /

Силуанов: налоговые изменения не оказали чрезмерного давления на экономику

Ведомости

Принятые налоговые изменения не привели к чрезмерной нагрузке на экономику и бизнес в России. Об этом в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что при подготовке двух пакетов налоговых поправок существовали опасения относительно возможного избыточного повышения фискальной нагрузки. Однако, по его словам, текущие результаты исполнения бюджета показывают обратное.

«Были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», – сказал он.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин представил поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют. Документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля.

Читайте также:Минфин предложил механизм донастройки налогообложения криптовалют

В частности, министерство предложило внести в НК отдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или других видах выбытия цифровой валюты, к примеру, ее обмена. Ведомство также рассчитывает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев, обменников цифровых валют и «сопутствующие услуги» в сфере их обмена и выпуска, исключением станет продажа лицензий на ПО. Кроме того, от налогообложения планируется освободить реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, удостоверяющих исключительно денежные требования.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь