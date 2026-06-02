Президента и кабмин попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДС

Снижение порога по НДС особенно чувствительно для компаний с низкой маржинальностью и B2C-сегмента, говорит исполнительный директор юридической фирмы «Цзиньши» Максим Слугин. «Когда покупатель – физическое лицо, далеко не всегда можно просто поднять цену на размер НДС, так как в таком случае упадут продажи. В итоге налог часто съедает маржу, а не перекладывается на клиента», – поясняет он. При этом возникает следующая проблема: малый бизнес начинает работать не на расширение, а на сохранение дохода в пороговых значениях, добавляет он. Мера, которая задумывалась как борьба с дроблением, при слишком резком снижении порога может дать обратный эффект: сдерживание оборотов, уход в более мелкие формы работы, например ИП и самозанятость, и рост серых практик, отмечает он.