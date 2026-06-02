Президента и кабмин попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДС

Президента и кабмин попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДСС текущего года платить налог начали 245 000 субъектов МСП, рассказали в «Опоре России»
Общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России» попросила приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС и проанализировать последствия уже принятых мер. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент организации Александр Калинин. Письма с таким предложением были направлены президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действующего порога 20 млн руб., но «в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 г., когда НДС возникал с 60 млн руб.», добавил Калинин.
Источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма – предложение направлено для проработки в Минэк.
Текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна, считает Калинин. «Например, в Китае НДС платят примерно с 11 млн руб. оборота. Но там ставка НДС около 1%, нет нашей упрощенки, а налог на прибыль для малых компаний – около 5%. У нас же предприниматель может платить 6% по упрощенной системе налогообложения (УСН) плюс 5% НДС, фактически 11% с оборота», – отмечает президент «Опоры России». По словам Калинина, нагрузка на крупный бизнес с учетом вычетов и отраслевых льгот составляет порядка 7–9%. Такая конструкция несправедлива и провоцирует бизнес, который «с таким трудом вышел в белую зону, уходить снова в какие-то серые схемы», уверен он. По его мнению, на этом фоне налоговая конструкция 2025 г. «выглядела почти идеально».
Последствия последних налоговых изменений затронули по большей части даже не малый, а микробизнес: с текущего года появилось 245 000 новых плательщиков НДС из числа таких компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн руб., рассказал Калинин. По его мнению, даже с учетом этого ожидаемые правительством 200 млрд руб. дополнительных доходов не будут собраны по итогам года. Это связано с тем, что значительная часть собранного НДС уйдет в зачет у крупного бизнеса, особенно в торговле. «Если малый поставщик работает с крупной сетью, сеть берет этот НДС к вычету. Для бюджета это не всегда новые деньги, а для микробизнеса реальное ухудшение финансового положения», – констатирует Калинин.
Одновременно у бизнеса возникают «довольно очевидные риски»: кассовые разрывы, рост просроченной задолженности, падение инвестиций, рост числа банкротств и переход компаний на серые схемы, говорит он. Также у бизнеса с переходом на НДС значительно увеличиваются издержки на бухгалтеров.
Если раньше работа такого специалиста на аутсорсе могла стоить 10 000 руб. в месяц, сейчас это минимум 20 000 руб., отмечает Калинин.
«Ведомости» отправили запрос представителю президента, а также в Минфин.
«Замораживание» порога
Бизнес на УСН начал платить НДС с 2025 г. при годовом доходе от 60 млн руб. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 млн руб., аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена – порог будет опускаться на 5 млн руб. в год. В текущем году он составил 20 млн руб., в 2027 г. – 15 млн руб., в 2028 г. – 10 млн руб.
Предложение остановиться на отметке годового дохода в 20 млн руб. для плательщиков НДС разделяют и другие бизнес-объединения. Ранее аналогичную позицию в интервью «Ведомостям» высказывал и президент РСПП Александр Шохин. Действующий сейчас порог годового дохода в 20 млн руб. для плательщиков НДС необходимо закрепить на три года, так как у налоговых органов достаточно инструментов для «индивидуальной работы» с искусственным дроблением бизнеса, отмечал он. В конце мая, после того как стало известно, что Шохин в скором будущем займет пост уполномоченного по правам предпринимателей, он отмечал, что Минфин уже рассматривает такую меру.
Позже и замглавы Минфина, статс-секретарь Алексей Сазанов подтвердил, что этот вопрос обсуждается. Возможны «все опции», но дискуссии проводиться будут в августе-сентябре при подготовке бюджетного пакета, отметил он.
Снижение порога по НДС особенно чувствительно для компаний с низкой маржинальностью и B2C-сегмента, говорит исполнительный директор юридической фирмы «Цзиньши» Максим Слугин. «Когда покупатель – физическое лицо, далеко не всегда можно просто поднять цену на размер НДС, так как в таком случае упадут продажи. В итоге налог часто съедает маржу, а не перекладывается на клиента», – поясняет он. При этом возникает следующая проблема: малый бизнес начинает работать не на расширение, а на сохранение дохода в пороговых значениях, добавляет он. Мера, которая задумывалась как борьба с дроблением, при слишком резком снижении порога может дать обратный эффект: сдерживание оборотов, уход в более мелкие формы работы, например ИП и самозанятость, и рост серых практик, отмечает он.
При дальнейшем понижении лимитов «упрощенка» в значительной степени теряет смысл именно как режим для малого бизнеса, считает председатель Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. Отметка в 20 млн руб. – это еще «более-менее рабочая граница», хотя и она уже создает серьезное давление на компании, говорит Мемрук. Если же лимит планируемо снизят до 15 млн, то из режима «упрощенки» фактически выпадет самый уязвимый сегмент – микробизнес, который в условиях инфляции ближе к самозанятости, отмечает она. Чем ниже порог и чем сложнее режим, тем больше бизнесу нужен профессиональный бухгалтер, а значит, усложняется учет, растет объем работы и, по-хорошему, должны расти и цены на бухгалтерские услуги, добавляет Мемрук.
Снижение порога с 60 млн до 20 млн руб. показало, что переход на НДС «тем болезненнее, чем меньше бизнес», при этом затрагивается все больше предпринимателей, а бюджетный эффект сравнительно меньше, говорил ранее «Ведомостям» партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Фиксация лимита дала бы сигнал определенности и стабильности налогообложения, необходимый «нанобизнесу» для расчета финансовой модели на среднесрочную перспективу, уверен он.