Кабмин одобрил поправки для смягчения перехода МСП к налоговым изменениям

«Малый» общепит освободят от НДС на особых условиях
Дарья Мосолкина
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 30 марта одобрила предложенные Минфином поправки, которые должны облегчить для малого бизнеса переход на новые налоговые правила, действующие с начала текущего года. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с итогами обсуждения. Изменения предлагается внести ко второму чтению законопроекта № 1110069-8 (содержит нормы о частичной передаче полномочий правительства профильным министерствам). Пресс-служба Минфина анонсировала их еще 1 марта, писали «Ведомости».

Изменения должны помочь МСП адаптироваться к новым правилам – c начала года общая ставка НДС выросла на 2 п. п. – с 20 до 22%. Одновременно периметр плательщиков налога был существенно расширен: ими стали предприниматели на УСН с годовой выручкой больше 20 млн руб. Также при превышении этого порога бизнес лишился права использовать патентную систему налогообложения (ПСН). В 2027 г. минимальный порог для освобождения от НДС снизится до 15 млн руб., в 2028 г. – до 10 млн руб. В 2025 г. налог начали платить организации с доходом от 60 млн руб.

Ключевая поправка касается освобождения на особых условиях от НДС заведений общепита, пересекших порог в 20 млн руб. в 2025 г. Сейчас для бизнеса, оказывающего услуги общественного питания, такая льгота действует при соблюдении трех условий: доход не должен превышать порог в 3 млрд руб., из которых не менее 70% обеспечивает именно общепит. Кроме того, такие организации и ИП должны платить своим сотрудникам не меньше среднего дохода в регионе по ОКВЭД 56 (деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков). Минфин предлагает освободить микропредприятия общепита от НДС при соблюдении только первых двух условий (с уточнением, что верхний порог дохода не должен превышать 60 млн руб.), следует из поправок. При этом в таком виде льгота будет действовать для них временно – с 1 апреля до 31 декабря 2026 г.

В конце декабря 2025 г. в ходе прямой линии президента России к Владимиру Путину обратился владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов из подмосковного города Люберцы.

Он рассказал, что с 2026 г. будет вынужден перейти на УСН и платить НДС, что, по его словам, может привести к закрытию бизнеса. Президент тогда отметил, что производственный бизнес не должен пострадать из-за налоговых новаций.

Что еще предложил Минфин 

Согласно предложениям Минфина, предприниматели, утратившие с 2026 г. право на применение ПСН, получат возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты по НДС на товары, работы, услуги и имущественные права, не использованные или не поставленные на учет в период применения ПСН. Кроме того, в доход новых плательщиков НДС предлагается не включать полученное от процентов по вкладам и остатков на счетах в российских банках. Это право получат предприниматели с доходом в 2025 г. не выше 60 млн руб. Аналогичное правило будет касаться ИП, которые с текущего года утратили право на применение ПСН.

Также министерство предлагает упростить применение пониженных страховых взносов. В частности, исключить правило для предприятий, занимающихся обрабатывающим производством, о необходимой доле доходов от основного вида деятельности в 70% и выше, а также дать малому бизнесу возможность суммировать доходы от основного и дополнительных видов деятельности. 

Для МСП, занятых в обрабатывающей промышленности, в 2026 г. был сохранен пониженный тариф страховых взносов – 7,6%. Такая ставка применяется к части выплат, превышающей 1,5 МРОТа. Для ряда отраслей с 2026 г. начали действовать общие тарифы в 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (в 2025 г. составляла порядка 2,8 млн руб., в 2026 г. – почти 3 млн и рассчитывается как сумма доходов каждого работника за год. – «Ведомости») и 15% после ее достижения. Одновременно в конце прошлого года правительство утвердило перечень экономических видов деятельности для применения МСП пониженных тарифов страхвзносов. В список вошли, в частности, растениеводство, животноводство, рыболовство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, и др. Они смогут применять пониженный тариф в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела.

Помимо прочего, поправками регулируется переход ИП, превысивших в 2025 г. установленный лимит доходов и совмещавших ПСН и УСН, на упрощенную систему с 1 января текущего года, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Предоставляется возможность изменить объект налогообложения для налогового периода 2026 г. при условии уведомления ФНС в установленный срок, поясняет он. 

Также министерство предлагает не облагать НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, оказываемые без взимания платы. 

Насколько существенны послабления для бизнеса 

Поправки носят «точечный» характер, позволяя временно снизить риск резкого роста налоговой нагрузки, считает юрист практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Роман Умеров. По его мнению, особенного внимания заслуживает возможность принятия к вычету входного НДС после утраты права ПСН. Это давно обсуждаемая, ожидаемая и необходимая мера, уверен он. Раньше предприниматель «просто-напросто терял налог», поясняет Умеров. С практической точки зрения бизнесу сейчас не хватает не столько новых льгот, сколько стабильности и времени на адаптацию, уверен он. Для облегчения перехода к новым налоговым правилам необходим более длительный переходный период в 2–3 года, полагает Умеров. 

Более 75% упрощенцев выбрали специальные (5 и 7%), а не стандартные ставки НДС, напоминает руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ Legal Вадим Зарипов. По его мнению, можно было бы разрешить им вместо этого налога дополнительно платить эквивалентные 4,76% (при выборе ставки НДС 5%) или 6,54% (при выборе ставки 7%) в составе единого налога и зачислять в федеральный бюджет в счет НДС. При этом те продавцы, чьи покупатели применяют налоговый вычет, сохранят возможность участвовать в НДС-цепочках, по-прежнему уплачивая этот налог в бюджет, поясняет он. Такая мера, по его мнению, могла бы значительно снизить административные издержки и риски налогоплательщиков.

Также малому бизнесу нередко приходится закупаться в рознице, поэтому важно подтвердить право на вычет по НДС на основе кассовых чеков, считает Зарипов. Кроме того, в условиях заметного кризиса платежей в в2в-секторе тяжким бременем на малый бизнес ложится необходимость платить этот налог в отсутствие оплаты по договору. «Необходимо предусмотреть возможность аннулирования счетов-фактур, чтобы налоговое законодательство не стимулировало покупателей и заказчиков к задержке оплаты, а налоговая нагрузка лежала на том, кто получил двойную выгоду – и товар получил, и не заплатил за него», – полагает эксперт.

