Кабмин одобрил поправки для смягчения перехода МСП к налоговым изменениям

Ключевая поправка касается освобождения на особых условиях от НДС заведений общепита, пересекших порог в 20 млн руб. в 2025 г. Сейчас для бизнеса, оказывающего услуги общественного питания, такая льгота действует при соблюдении трех условий: доход не должен превышать порог в 3 млрд руб., из которых не менее 70% обеспечивает именно общепит. Кроме того, такие организации и ИП должны платить своим сотрудникам не меньше среднего дохода в регионе по ОКВЭД 56 (деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков). Минфин предлагает освободить микропредприятия общепита от НДС при соблюдении только первых двух условий (с уточнением, что верхний порог дохода не должен превышать 60 млн руб.), следует из поправок. При этом в таком виде льгота будет действовать для них временно – с 1 апреля до 31 декабря 2026 г.