Кабмин одобрил поправки для смягчения перехода МСП к налоговым изменениям«Малый» общепит освободят от НДС на особых условиях
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 30 марта одобрила предложенные Минфином поправки, которые должны облегчить для малого бизнеса переход на новые налоговые правила, действующие с начала текущего года. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с итогами обсуждения. Изменения предлагается внести ко второму чтению законопроекта № 1110069-8 (содержит нормы о частичной передаче полномочий правительства профильным министерствам). Пресс-служба Минфина анонсировала их еще 1 марта, писали «Ведомости».
Изменения должны помочь МСП адаптироваться к новым правилам – c начала года общая ставка НДС выросла на 2 п. п. – с 20 до 22%. Одновременно периметр плательщиков налога был существенно расширен: ими стали предприниматели на УСН с годовой выручкой больше 20 млн руб. Также при превышении этого порога бизнес лишился права использовать патентную систему налогообложения (ПСН). В 2027 г. минимальный порог для освобождения от НДС снизится до 15 млн руб., в 2028 г. – до 10 млн руб. В 2025 г. налог начали платить организации с доходом от 60 млн руб.
Ключевая поправка касается освобождения на особых условиях от НДС заведений общепита, пересекших порог в 20 млн руб. в 2025 г. Сейчас для бизнеса, оказывающего услуги общественного питания, такая льгота действует при соблюдении трех условий: доход не должен превышать порог в 3 млрд руб., из которых не менее 70% обеспечивает именно общепит. Кроме того, такие организации и ИП должны платить своим сотрудникам не меньше среднего дохода в регионе по ОКВЭД 56 (деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков). Минфин предлагает освободить микропредприятия общепита от НДС при соблюдении только первых двух условий (с уточнением, что верхний порог дохода не должен превышать 60 млн руб.), следует из поправок. При этом в таком виде льгота будет действовать для них временно – с 1 апреля до 31 декабря 2026 г.
В конце декабря 2025 г. в ходе прямой линии президента России к Владимиру Путину обратился владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов из подмосковного города Люберцы.
Он рассказал, что с 2026 г. будет вынужден перейти на УСН и платить НДС, что, по его словам, может привести к закрытию бизнеса. Президент тогда отметил, что производственный бизнес не должен пострадать из-за налоговых новаций.
Что еще предложил Минфин
Согласно предложениям Минфина, предприниматели, утратившие с 2026 г. право на применение ПСН, получат возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты по НДС на товары, работы, услуги и имущественные права, не использованные или не поставленные на учет в период применения ПСН. Кроме того, в доход новых плательщиков НДС предлагается не включать полученное от процентов по вкладам и остатков на счетах в российских банках. Это право получат предприниматели с доходом в 2025 г. не выше 60 млн руб. Аналогичное правило будет касаться ИП, которые с текущего года утратили право на применение ПСН.
Также министерство предлагает упростить применение пониженных страховых взносов. В частности, исключить правило для предприятий, занимающихся обрабатывающим производством, о необходимой доле доходов от основного вида деятельности в 70% и выше, а также дать малому бизнесу возможность суммировать доходы от основного и дополнительных видов деятельности.
Для МСП, занятых в обрабатывающей промышленности, в 2026 г. был сохранен пониженный тариф страховых взносов – 7,6%. Такая ставка применяется к части выплат, превышающей 1,5 МРОТа. Для ряда отраслей с 2026 г. начали действовать общие тарифы в 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (в 2025 г. составляла порядка 2,8 млн руб., в 2026 г. – почти 3 млн и рассчитывается как сумма доходов каждого работника за год. – «Ведомости») и 15% после ее достижения. Одновременно в конце прошлого года правительство утвердило перечень экономических видов деятельности для применения МСП пониженных тарифов страхвзносов. В список вошли, в частности, растениеводство, животноводство, рыболовство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, и др. Они смогут применять пониженный тариф в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела.
Помимо прочего, поправками регулируется переход ИП, превысивших в 2025 г. установленный лимит доходов и совмещавших ПСН и УСН, на упрощенную систему с 1 января текущего года, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Предоставляется возможность изменить объект налогообложения для налогового периода 2026 г. при условии уведомления ФНС в установленный срок, поясняет он.
Также министерство предлагает не облагать НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, оказываемые без взимания платы.
Насколько существенны послабления для бизнеса
Поправки носят «точечный» характер, позволяя временно снизить риск резкого роста налоговой нагрузки, считает юрист практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Роман Умеров. По его мнению, особенного внимания заслуживает возможность принятия к вычету входного НДС после утраты права ПСН. Это давно обсуждаемая, ожидаемая и необходимая мера, уверен он. Раньше предприниматель «просто-напросто терял налог», поясняет Умеров. С практической точки зрения бизнесу сейчас не хватает не столько новых льгот, сколько стабильности и времени на адаптацию, уверен он. Для облегчения перехода к новым налоговым правилам необходим более длительный переходный период в 2–3 года, полагает Умеров.
Более 75% упрощенцев выбрали специальные (5 и 7%), а не стандартные ставки НДС, напоминает руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ Legal Вадим Зарипов. По его мнению, можно было бы разрешить им вместо этого налога дополнительно платить эквивалентные 4,76% (при выборе ставки НДС 5%) или 6,54% (при выборе ставки 7%) в составе единого налога и зачислять в федеральный бюджет в счет НДС. При этом те продавцы, чьи покупатели применяют налоговый вычет, сохранят возможность участвовать в НДС-цепочках, по-прежнему уплачивая этот налог в бюджет, поясняет он. Такая мера, по его мнению, могла бы значительно снизить административные издержки и риски налогоплательщиков.
Также малому бизнесу нередко приходится закупаться в рознице, поэтому важно подтвердить право на вычет по НДС на основе кассовых чеков, считает Зарипов. Кроме того, в условиях заметного кризиса платежей в в2в-секторе тяжким бременем на малый бизнес ложится необходимость платить этот налог в отсутствие оплаты по договору. «Необходимо предусмотреть возможность аннулирования счетов-фактур, чтобы налоговое законодательство не стимулировало покупателей и заказчиков к задержке оплаты, а налоговая нагрузка лежала на том, кто получил двойную выгоду – и товар получил, и не заплатил за него», – полагает эксперт.