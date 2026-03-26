ТПП разработала механизм переноса в цену договора изменившейся ставки НДС

Экспертный совет предлагает закрепить в НК в качестве общего правила принцип следования цены договора за ставкой налога. Таким образом, при росте НДС продавец будет вправе требовать от покупателя доплаты и наоборот – уменьшение ставки даст покупателю право требовать пропорционального изменения цены. В последнем случае основаниями для корректировки стоимости может стать, в частности, освобождение продавца от обязанностей налогоплательщика, признание его банкротом, а также изменения НК, сокращающие сумму налога, следует из документа. Такой порядок будет действовать в случаях, если в самом контракте не установлен другой механизм действий при изменении НДС.