ТПП разработала механизм переноса в цену договора изменившейся ставки НДС

ТПП разработала механизм переноса в цену договора изменившейся ставки НДСВ прошлом году Конституционный суд постановил устранить законодательный пробел и внести изменения в НК
Экспертный совет Торгово-промышленной палаты (ТПП) по совершенствованию налогового законодательства предложил внести изменения в Налоговый кодекс (НК), которые должны урегулировать вопрос о корректировке цены длящихся во времени контрактов при росте или уменьшении ставки НДС. Документ с инициативой есть у «Ведомостей». В ближайшее время он будет направлен в Конституционный суд (КС), Минфин и другие профильные органы для получения позиции ведомств, сообщил «Ведомостям» вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров. Поручение органам власти разработать такие законодательные изменения ранее дал КС в постановлении от 25 ноября 2025 г. № 41-П.
Экспертный совет предлагает закрепить в НК в качестве общего правила принцип следования цены договора за ставкой налога. Таким образом, при росте НДС продавец будет вправе требовать от покупателя доплаты и наоборот – уменьшение ставки даст покупателю право требовать пропорционального изменения цены. В последнем случае основаниями для корректировки стоимости может стать, в частности, освобождение продавца от обязанностей налогоплательщика, признание его банкротом, а также изменения НК, сокращающие сумму налога, следует из документа. Такой порядок будет действовать в случаях, если в самом контракте не установлен другой механизм действий при изменении НДС.