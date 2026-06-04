В России впервые оценят биологический возраст граждан

Договор был подписан директором центра, академиком РАН Натальей Мокрышевой и председателем совета директоров «Промомеда» Петром Белым. В рамках исследования будет изучен биологический возраст россиян в зависимости от массы тела, а также проанализировано влияние показателей массы тела на темпы биологического старения в различных возрастных группах. Работа будет направлена на формирование показателей для применения в рутинной практике для диагностики ускоренного старения и сбор широкого спектра эпидемиологических данных, включая генетические маркеры преждевременного старения.