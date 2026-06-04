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В России впервые оценят биологический возраст граждан

Ведомости

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика Дедова Минздрава и «Промомед» договорились о масштабном исследовании в области изучения биологического возраста и метаболического здоровья россиян. Соглашение было достигнуто в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), говорится в сообщении компании.

Договор был подписан директором центра, академиком РАН Натальей Мокрышевой и председателем совета директоров «Промомеда» Петром Белым. В рамках исследования будет изучен биологический возраст россиян в зависимости от массы тела, а также проанализировано влияние показателей массы тела на темпы биологического старения в различных возрастных группах. Работа будет направлена на формирование показателей для применения в рутинной практике для диагностики ускоренного старения и сбор широкого спектра эпидемиологических данных, включая генетические маркеры преждевременного старения.

Исследование начнется летом 2026 г. и пройдет в регионах России с учетом этнической и демографической структуры населения. Эксперты оценят приверженность граждан здоровому образу жизни и эффективность профилактических программ. Планируется также изучить связь ожирения с метаболическим и репродуктивным здоровьем. Кроме того, исследование позволит сформировать научную базу для персонализированного применения фармакотерапии.

В июне 2024 г. вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов заявлял, что в основном сценарии старения у человека начинают проявляться заболеваниями в 55 лет, а продолжительность «нездоровой» жизни может доходить до 80 лет. По его словам, сценарий, к которому нужно стремиться, предполагает увеличение продолжительности жизни за счет лучшего контроля заболеваний.

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