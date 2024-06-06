Ученые и медики предложили измерять биологический возраст россиян

При увеличении средней продолжительности жизни на каждые два года число случаев возрастзависимых заболеваний мозга в популяции старше 70 лет возрастает на 4–5%. «Каждые 33 секунды в мире кто-то заболевает болезнью Альцгеймера. Хотя на втором месте после болезни Альцгеймера стоит сосудистая деменция, о ней, конечно, не надо забывать», – отметил он. Пирадов добавил, что без прорывов в лечении нейродегенеративных заболеваний в недалеком будущем ими будут страдать до 40% людей старше 85 лет. Таким образом, если раньше основной акцент был на лечении, теперь его необходимо сместить на профилактику возрастассоциированных заболеваний, заключил он.