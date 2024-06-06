Ученые и медики предложили измерять биологический возраст россиян

Ученые и медики предложили измерять биологический возраст россиянИ использовать эти данные для замедления старения
Ученые и врачи предложили измерять биологический возраст россиян, чтобы на основе этих данных корректировать образ жизни, замедлять старение и отодвигать появление возрастных заболеваний. Обсуждение прошло в ходе сессии «Управление биологическим возрастом: миф или реальность» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Долгожителями считаются люди, живущие более 90 лет, напомнил вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов. При этом различают биологических и фармакологических долгожителей. «У биологических долгожителей органы работают так же, как у 60-летних, у фармакологических – это в основном чудеса медицины», – пояснил он.
По словам Пирадова, в основном сценарии старения у человека начинают проявляться заболеваниями в 55 лет, а продолжительность «нездоровой» жизни может доходить до 80 лет. Сценарий, к которому необходимо стремиться, как отметил он, предполагает увеличение продолжительности жизни за счет лучшего контроля заболеваний.
«Доля экономически активного населения в России с 72,6 млн человек на 2011 г. сократится до 66 млн человек в 2030 г. (-9%). Поэтому три основных направления – обеспечение безопасности, демография и образование – являются ключевыми», – обосновал серьезность темы Пирадов.
При увеличении средней продолжительности жизни на каждые два года число случаев возрастзависимых заболеваний мозга в популяции старше 70 лет возрастает на 4–5%. «Каждые 33 секунды в мире кто-то заболевает болезнью Альцгеймера. Хотя на втором месте после болезни Альцгеймера стоит сосудистая деменция, о ней, конечно, не надо забывать», – отметил он. Пирадов добавил, что без прорывов в лечении нейродегенеративных заболеваний в недалеком будущем ими будут страдать до 40% людей старше 85 лет. Таким образом, если раньше основной акцент был на лечении, теперь его необходимо сместить на профилактику возрастассоциированных заболеваний, заключил он.
Что такое ожидаемая продолжительность жизни
Одним из важных демографических показателей, который характеризует социально-экономическое положение в стране, является ожидаемая продолжительность жизни. Она показывает, сколько в среднем проживет группа людей, родившаяся в одном году, если смертность останется на неизменном уровне. За 25 лет ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла с 65,9 г. в 1999 г. до 73,4 г. в 2023 г. В лидерах по итогам прошлого года по этому показателю Дагестан, Москва и Ингушетия.
Зачастую хронологический возраст не отражает функциональное состояние организма, объективно оценить его позволяет биологический возраст, говорит заместитель директора по научной работе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Илья Еремин. По его словам, единой теории старения организма до сих пор нет, но все они базируются на том, что процесс старения происходит на уровне клеток. На протяжении жизни в клетках происходят мутации – ошибки при делении, некоторые из них не оказывают никакого влияния, а некоторые приводят к клеточной гибели, появлению стареющих клеток и развитию опухолей, рассказал Еремин. Контролем за постоянством клеточного состава занимается иммунная система, но иногда она может давать сбой.
Технологии регенеративной медицины всегда подразумевают забор биоматериала и выделение из него клеток, говорит Еремин. По его мнению, людям важно знать свой биологический возраст, а также им стоит заранее задуматься о сохранении своего биологического материала до появления значимых проблем со здоровьем. Технологии позволяют неограниченно долгое время в условиях жидкого азота при температуре -196℃ сохранять любые клетки, биологические жидкости и ткани. Биобанкинг и биологическая страховка – это технологии будущего, считает он.
Для предотвращения раннего сосудистого старения используются поведенческие и фармакологические стратегии, говорит генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто. Среди самых главных факторов, замедляющих старение сосудов, – это здоровое питание, в частности, уменьшение каллоража потребляемой пищи, ежедневная физическая активность (минимум 15 минут), качественный сон, позитивные эмоции, в том числе взаимодействие с друзьями и родственниками, перечислил он.
Где больше всего долгожителей
Столица лидирует по количеству долгожителей. Если на заре 1990-х гг. в Москве насчитывалось около 15 000 горожан, проживших более 90 лет, то к началу 2023 г. таких людей стало почти в 6 раз больше – 88 000 человек, следует из данных Росстата. При этом более 1600 человек перешагнули порог в 100 лет.
К фармакологическим решениям, продлевающим продолжительность жизни, Шляхто отнес применение сенолитиков, препаратов, избирательно инициирующих гибель постаревших клеток, а также замедляющие старение ксеноморфы, гипотензивные препараты, ряд противодиабетических средств, например глифлозины и глитазоны, а также противовоспалительные препараты, пре- и пробиотики.
Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина, в свою очередь, добавила, что устранение таких факторов риска, как курение, злоупотребление алкоголя, ограничение соли, а также потребление 400 г овощей и фруктов, час ходьбы и 30 минут физической активности в день на 39% снижают общую смертность. По ее мнению, оценкой и мониторингом биологического возраста населения, а также выявлением рисков раннего старения в России могли бы заниматься Центры здоровья с применением цифровых технологий.