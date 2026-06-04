Эрнст заявил о поддержке идеи Михалкова квотировать зарубежное кино

В тот же день на инициативу Михалкова обратил внимание президент РФ Владимир Путин и призвал ускорить введение квот. Путин уточнил, что не надо «что-то запрещать, но [нужно] выстроить, чтобы не субсидировать иностранную кинопродукцию».