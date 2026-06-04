Эрнст заявил о поддержке идеи Михалкова квотировать зарубежное кино
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст поддержал предложение режиссера Никиты Михалкова квотировать иностранные фильмы. Об этом он заявил на сессии ПМЭФа.
«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, это идея правильная», – сказал он.
Михалков выступил с идеей ввести квоты для зарубежного кино в 2025 г. 25 марта этого года режиссер выразил надежду, что вопрос квотирования зарубежного кино будет решен в кратчайшие сроки.
В тот же день на инициативу Михалкова обратил внимание президент РФ Владимир Путин и призвал ускорить введение квот. Путин уточнил, что не надо «что-то запрещать, но [нужно] выстроить, чтобы не субсидировать иностранную кинопродукцию».