Путин призвал ускорить введение квот на иностранное кино

В российский кинопрокат попадают «тупые и ненужные» зарубежные фильмы, а российский производитель не поддерживается, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

«Идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя», – сказал он (цитата по ТАСС).

Глава государства уточнил, что не надо «что-то запрещать, но [нужно] выстроить»: «У нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются, на самом-то деле, – ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию».

Путин призвал министра культуры Ольгу Любимову ускорить введение квот на иностранное кино.

Министр пояснила, что эта процедура «достаточно технически сложная». До этого ведомство обсуждало, как внедрить систему квотирования в РФ с юридической точки зрения. Любимова отметила, что рассматривались варианты систем Франции и Китая, которые при этом отличаются «экономической и идеологической» логикой.

