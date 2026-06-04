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Новак рассказал об интересе Вьетнама к поставкам СПГ

Ведомости

Вьетнам проявляет интерес к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, компании обеих стран сотрудничают по этому вопросу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФе.

«Вьетнам заинтересован, работа в этом направлении активно ведется. И наши компании взаимодействуют с вьетнамскими», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

23 марта глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что компания подписала предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ и готова начать их в кратчайшие сроки. Он отметил, что «Новатэк» уже более пяти лет ведет соответствующие переговоры с покупателями с вьетнамской стороны. Кроме того, компания, по словам Михельсона, заинтересована в инвестициях в инфраструктурные проекты в иностранном государстве.

В январе 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Россия также изучает варианты сотрудничества с Вьетнамом в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также «зеленого» транспорта. Он отмечал, что Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии. Это также первая страна в регионе, которая подписала соглашение о свободной торговле по линии Евразийского экономического союза, напомнил председатель правительства РФ.

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