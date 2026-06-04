Новак рассказал об интересе Вьетнама к поставкам СПГ

23 марта глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что компания подписала предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ и готова начать их в кратчайшие сроки. Он отметил, что «Новатэк» уже более пяти лет ведет соответствующие переговоры с покупателями с вьетнамской стороны. Кроме того, компания, по словам Михельсона, заинтересована в инвестициях в инфраструктурные проекты в иностранном государстве.