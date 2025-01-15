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Мишустин: РФ изучает варианты сотрудничества с Вьетнамом в сфере энергетики

Ведомости

Россия изучает варианты сотрудничества со Вьетнамом в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также «зеленого» транспорта.  Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в Ханой.

По словам Мишустина, Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии. Это также первая страна в регионе, которая подписала соглашение о свободной торговле по линии Евразийского экономического союза. Российско-вьетнамский товарооборот по результатам 10 месяцев 2024 г. вырос на четверть и, уверен премьер-министр, может увеличиться по итогам межправительственных переговоров и комплексного плана сотрудничества.

Сейчас Вьетнам стал значимым хабом для России, позволяющим наращивать поставки экспортной продукции в страны Юго-Восточной Азии, отметил глава правительства РФ. Сейчас автомобили, произведенные на совместном предприятии в республике, экспортируются в соседние государства.

«Новую базу для взаимодействия способны дать сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также "зеленого" транспорта. У нашей страны есть хорошие наработки, открытые для запуска в Вьетнаме проекты по атомной генерации, по развитию речного электротранспорта. Мы изучаем также возможности поставок в республику российской промышленной продукции с низким углеродным следом и СПГ», – пояснил Мишустин.

Мишустин прибыл в Ханой с официальным визитом 13 января. Это первый приезд премьер-министра во Вьетнам в качестве главы правительства, он продлится до 15 января. Россия и Вьетнам планируют утроить товарооборот к 2030 г. – до $15 млрд. Этому должен поспособствовать комплексный план российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., который подписали стороны в ходе официального визита Мишустина в республику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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