Мишустин: РФ изучает варианты сотрудничества с Вьетнамом в сфере энергетики

Мишустин прибыл в Ханой с официальным визитом 13 января. Это первый приезд премьер-министра во Вьетнам в качестве главы правительства, он продлится до 15 января. Россия и Вьетнам планируют утроить товарооборот к 2030 г. – до $15 млрд. Этому должен поспособствовать комплексный план российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., который подписали стороны в ходе официального визита Мишустина в республику.