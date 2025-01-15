Мишустин: РФ изучает варианты сотрудничества с Вьетнамом в сфере энергетики
Россия изучает варианты сотрудничества со Вьетнамом в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также «зеленого» транспорта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в Ханой.
По словам Мишустина, Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии. Это также первая страна в регионе, которая подписала соглашение о свободной торговле по линии Евразийского экономического союза. Российско-вьетнамский товарооборот по результатам 10 месяцев 2024 г. вырос на четверть и, уверен премьер-министр, может увеличиться по итогам межправительственных переговоров и комплексного плана сотрудничества.
Сейчас Вьетнам стал значимым хабом для России, позволяющим наращивать поставки экспортной продукции в страны Юго-Восточной Азии, отметил глава правительства РФ. Сейчас автомобили, произведенные на совместном предприятии в республике, экспортируются в соседние государства.
«Новую базу для взаимодействия способны дать сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также "зеленого" транспорта. У нашей страны есть хорошие наработки, открытые для запуска в Вьетнаме проекты по атомной генерации, по развитию речного электротранспорта. Мы изучаем также возможности поставок в республику российской промышленной продукции с низким углеродным следом и СПГ», – пояснил Мишустин.
Мишустин прибыл в Ханой с официальным визитом 13 января. Это первый приезд премьер-министра во Вьетнам в качестве главы правительства, он продлится до 15 января. Россия и Вьетнам планируют утроить товарооборот к 2030 г. – до $15 млрд. Этому должен поспособствовать комплексный план российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., который подписали стороны в ходе официального визита Мишустина в республику.