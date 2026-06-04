РФ и Куба подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин

В сфере технологий Россия готова предложить кубинским партнерам решения в области цифровых сервисов, кибербезопасности, телемедицины и автоматизации бизнес-процессов. Вице-премьер также сообщил о расширении поставок российской автомобильной техники на остров. Речь идет о продукции марок «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ» и Lada. Кроме того, Россия передаст Гаване 50 автомобилей «Москвич» для использования в качестве такси.