РФ и Куба подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин
4 июня Россия и Куба займутся совместной разработкой вакцин против онкологических заболеваний. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ-2026.
По его словам, РФ в 2025 г. поставила на Кубу 6 т субстанций для производства лекарственных средств. «А сегодня подпишем меморандум о совместной разработке онковакцин», – пояснил Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что сотрудничество двух стран активно развивается и в других сферах. По его словам, около 90 российских предприятий заинтересованы в поставках на Кубу мясной, молочной и рыбной продукции.
В сфере технологий Россия готова предложить кубинским партнерам решения в области цифровых сервисов, кибербезопасности, телемедицины и автоматизации бизнес-процессов. Вице-премьер также сообщил о расширении поставок российской автомобильной техники на остров. Речь идет о продукции марок «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ» и Lada. Кроме того, Россия передаст Гаване 50 автомобилей «Москвич» для использования в качестве такси.
По его словам, укрепляются и гуманитарные связи. В прошлом году в столице Кубы открылся филиал Южного федерального университета, а на территории страны работают восемь центров изучения русского языка.
В апреле 2025 г. Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и науки. Документ был заключен в ходе 22-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, приуроченного к 65-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.