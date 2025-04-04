Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и науке
Россия и Куба подписали соглашение о взаимодействии в области здравоохранения, медицинского образования и научных исследований, пишут «РИА Новости». Церемония подписания прошла в Гаване в рамках визита российской делегации, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Документ был подписан в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, приуроченного к 65-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
Со стороны России соглашение подписал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, с кубинской стороны – первый замминистра здравоохранения Таниа Маргарита Крус Эрнандес.
Россия также передаст Гаване 50 автомобилей «Москвич» для создания нового таксопарка. Стороны на заседании обсудили сотрудничество в промышленности, энергетике, образовании, сельском хозяйстве и туризме.