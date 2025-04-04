Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и науке

Россия и Куба подписали соглашение о взаимодействии в области здравоохранения, медицинского образования и научных исследований, пишут «РИА Новости». Церемония подписания прошла в Гаване в рамках визита российской делегации, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Чернышенко.